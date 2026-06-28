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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας: Συνάντηση τη Δευτέρα με τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας

ΔΕΝΔΙΑΣ
clock 22:46 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί αύριο, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 11.00 πμ, στην Αθήνα, τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, Ermal Nufi.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω συναντήσεων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας, καθώς επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

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Νίκος Δένδιας υπουργός Εθνικής Άμυνας
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