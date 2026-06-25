Ανδρουλάκης: «Δεν ανήκω στην κατηγορία Μητσοτάκη και Τσίπρα» – Σκληρή επίθεση σε ΝΔ και ΕΛΑΣ

Να αποδομήσει, πριν καν χτιστεί ένα νέο δίπολο Κυριάκου Μητσοτάκη – Αλέξη Τσίπρα, επιχείρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέστησε απολύτως σαφή την άποψή του ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση και νέες …περιπέτειες.

Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να υποστήριξε ότι δε βάζει τους δύο πολιτικούς άνδρες στο ίδιο κάδρο, αφού «ο ένας κυβερνά σήμερα και ο άλλος κυβέρνηση προχθές», όπως χαρακτηριστικά είπε, καταλόγισε όμως και στους δύο αδιαφάνεια, εξαρτήσεις και χαρακτηριστικά προσωποκεντρικών συστημάτων εξουσίας, που «βολεύουν» την εκάστοτε ολιγαρχία, και στα οποία ο ίδιος, ως σοσιαλδημοκράτης, είναι φύσει και θέσει αντίθετος.

«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα «Μητσοτάκη-Τσίπρα», νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω, σε μία εποχή τοξικότητας, μισαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μία περίοδο αστάθειας», είπε (ΕΡΤ) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μόνο η επιλογή στο κόμμα του μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη μη εξάρτηση από τα συμφέροντα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, άλλωστε, περιέγραψε με μελανά χρώματα όσα ζήσαμε επί διακυβέρνησης ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα, περιγράφοντας την κατάσταση τώρα και τότε ως εξής : «Το «επιτελικό κράτος» του Κυριάκου Μητσοτάκη με ό,τι έχει επιφέρει σε θεσμούς, Δημοκρατία, οικονομία, κοινωνία και ένα προσωπικό κόμμα ΙΧ με ό,τι έγινε εκείνα τα χρόνια (σ.σ. αναφέρθηκε σε υποσχέσεις τύπου «θα σκίσουμε τα μνημόνια», «θα καταργήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο» και έκανε λόγο για «δημοψηφίσματα που άλλαζαν αποτελέσματα», «παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη» κ.ο.κ.), «βαθύ κράτος τότε και τώρα», όλα αυτά σημαίνουν σταθερότητα;»

Στην πραγματικότητα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι σημαίνουν το τελείως αντίθετο, χρησιμοιώντας τον όρο «οπισθοδρόμηση» και αντιπαραβάλλοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που κατά τον ίδιο είναι το μόνο που μπορεί να οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή. Χαρακτηρίζοντας δε, την επιλογή του κόσμου στο πρόσωπο και την παράταξή του ως επιλογή προόδου, συνέπειας, αξιοπιστίας, πολιτικής αλλαγής και πάντως επιλογή χωρίς εξαρτήσεις, υποστήριξε ότι είναι και η μόνη σύγχρονη επιλογή για να γίνουμε «κανονική ευρωπαϊκή χώρα» και όχι να ζήσουμε τις περιπέτειες του χθες.

Είχε προηγηθεί άλλη επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή το χθεσινό νομοσχέδιο Πιερρακάκη και τις αλλαγές στην αντιμετώπιση των δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Για τον υπουργό Οικονομικών, υποστήριξε ότι δεν πήρε πολιτική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, αλλά αναγκάστηκε να εφαρμόσει την τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου. Αντιστοίχως, είχε ήδη επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα και τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, προκειμένου να θυμηθούν οι πολίτες ότι ήταν εκείνος που «άνοιξε την πόρτα στα funds», τα οποία ήρθαν και έθεσαν σε καθεστώς ομηρίας ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ενόψει εκλογών ότι πολιτικός αντίπαλος του κόμματός του είναι η σημερινή κυβέρνηση και στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές, για να γίνει παρελθόν η ΝΔ. Από την άλλη, η έκφραση δημοσίως της …απορίας του αν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή ο κ.Τσίπρας και η επιχειρηματολογία του υπέρ του αντιθέτου, όταν αναφέρθηκε σε ένα πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει με …γνωστά αποτελέσματα και έχει δημιουργήσει ένα κόμμα ΙΧ, θεωρείται πολύ ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο θα πορευτεί στο εξής το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξακολουθήσει να διαμηνύει ότι πολιτικός του αντίπαλος είναι αμιγώς η ΝΔ, απαξιώνοντας όμως και τα δύο κόμματα (σ.σ. ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ) στη λογική ότι υπηρετούν μία κουλτούρα διακυβέρνησης που φέρνει την αδιαφάνεια και τη διαφθορά, σε αντίθεση με εκείνον που κομίζει ένα άλλο μοντέλο εξουσίας και που σε κάθε περίπτωση, δεν έχει κυβερνήσει ποτέ για να αποδείξει ότι το εννοεί. Σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα που «κυβέρνησαν με συγκεκριμένα αποτελέσματα», όπως χαρακτηριστικά θα σημειώνει, θυμίζοντάς τα με κάθε ευκαιρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: