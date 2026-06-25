Χάος μετά τον νόμο Κυρανάκη για ταξί και ΕΙΧ: Έρχονται μαζικές προσφυγές - Τι ισχύει για Κρήτη

Ένα θεσμικό ...ναρκοπέδιο, το οποίο μετεξελίσσεται σε ένα νομικό χάος φαίνεται ότι άφησε πίσω του ο πρόσφατος νόμος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα ταξί και τα ΕΙΧ με οδηγό.

Παρά τη φιλοδοξία οριστικού ξεκαθαρίσματος των ορίων μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων, η πραγματικότητα εξελίσσεται διαφορετικά οδηγώντας σε μπαράζ νομικών προσφυγών που βρίσκονται προ των πυλών.

Εταιρείες ΕΙΧ και συνδικαλιστικοί φορείς των δύο κλάδων ετοιμάζουν ή έχουν ήδη καταθέσει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), αμφισβητώντας κρίσιμες διατάξεις των εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων που ακολούθησαν την ψήφιση του νόμου.

Οπως προκύπτει από τις εξελίξεις, η νομοθετικη διαδικασία αντί να κλείσει τις εκκρεμότητες της αγοράς, πυροδότησε έναν νέο γύρο αντιδράσεων, με τους ενδιαφερόμενους να ετοιμάζονται πλέον να ...αναμετρηθούν μεταξύ τους αλλά και με το υπουργείο στις δικαστικές αίθουσες.

Το πεδίο της σύγκρουσης αφορά το σύνολο σχεδόν των νέων ρυθμίσεων που εισήγαγε το υπουργείο, από τον υποχρεωτικό χρόνο προκράτησης, την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, τα κατώτατα μισθώματα, τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών διαμεσολάβησης, έως και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Η πρώτη βολή έχει ήδη πέσει από την πλευρά των επιχειρήσεων ΕΙΧ με οδηγό. Μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης 74649/18-05-2026, η οποία καθορίζει το νέο καθεστώς λειτουργίας στα περισσότερα νησιά της χώρας, περισσότερες από 40 εταιρείες προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωσή της.

Η απόφαση προβλέπει ότι από την 1η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε μίσθωση ΕΙΧ με οδηγό στα νησιά - πλην Κρήτης και Εύβοιας - πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 30 λεπτών και ελάχιστο τίμημα 36 ευρώ, ενώ η σύμβαση οφείλει να έχει καταχωριστεί ηλεκτρονικά τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη της μεταφοράς.

Οι εταιρείες θεωρούν ότι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί δημιουργούν σοβαρά λειτουργικά εμπόδια και περιορίζουν την ευελιξία που απαιτεί η τουριστική αγορά. Για τον λόγο αυτό δεν αρκέστηκαν στην κύρια αίτηση ακύρωσης, αλλά κατέθεσαν παράλληλα αίτηση αναστολής και αίτημα προσωρινής διαταγής, ζητώντας να «παγώσει» άμεσα η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης πριν ακόμη συζητηθεί η υπόθεση στην τακτική δικάσιμο που έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Στόχος τους είναι να μην εφαρμοστεί το νέο καθεστώς κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, καθώς διαφορετικά η όποια δικαστική δικαίωση θα έρθει όταν πλέον η σεζόν θα έχει ολοκληρωθεί.

Αυτή, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι και η μοναδική προσφυγή. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκμίσθωσης ΕΙΧ με Οδηγό (ΠΟΕΕΜΟ) εξετάζει επίσης δική της δικαστική παρέμβαση στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, παρότι αναγνωρίζει ότι μέρος των θέσεών της ενσωματώθηκε τελικά στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Στο επίκεντρο των ενστάσεών της βρίσκεται η ειδική μεταχείριση της Κρήτης, η οποία εξαιρέθηκε από τις προβλέψεις για τα νησιά.

Να σημειωθεί ότι με ξεχωριστή υπουργική απόφαση για την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Εύβοια, το υπουργείο όρισε ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης δύο ωρών κατά τη θερινή περίοδο και ελάχιστο τίμημα 82 ευρώ, διατηρώντας επίσης την υποχρεωτική προκράτηση των 30 λεπτών.

Οπως επεσήμανε ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Μαρίνος Μικάλεφ, το ζήτημα της Κρήτης που αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως ηπειρωτική περιοχή, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της χώρας, αποτελεί κόκκινη γραμμή για την ΠΟΕΕΜΟ.

Σημειώνει ότι το καθεστώς των δύο ωρών και του κατώτατου τιμήματος των 82 ευρώ δυσχεραίνει τη λειτουργία της αγοράς και περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για τον λόγο αυτό η Ομοσπονδία επεξεργάζεται προσφυγή στο ΣτΕ ειδικά για το ζήτημα του ελάχιστου κομίστρου και του διαχωρισμού της Κρήτης από τα υπόλοιπα νησιά, αν και ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί θετική και αναγκαία τη διατήρηση της υποχρεωτικής προκράτησης ως στοιχείο που διαφοροποιεί το έργο των ΕΙΧ από εκείνο των ταξί.

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Τουριστικό βαν

Επί ποδός πολέμου και τα ταξί

Την ίδια ώρα, και η πλευρά των ταξί εμφανίζεται έτοιμη να κλιμακώσει νομικά τη σύγκρουση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), κατά τη συνεδρίαση του προεδρείου της στις 13 Ιουνίου, αποφάσισε να κινηθεί ταυτόχρονα σε πολιτικό και νομικό επίπεδο.

Η Ομοσπονδία θα ζητήσει άμεση συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών για να θέσει όλα τα ανοιχτά ζητήματα του νόμου 5290, ενώ παράλληλα θα στηρίξει νομικά την υπόθεση που έχει ήδη ανοίξει στο ΣτΕ σχετικά με τις υπουργικές αποφάσεις για τα ΕΙΧ, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο. Παράλληλα σχεδιάζει κύκλο επαφών με τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων προκειμένου να αναδείξει τις θέσεις του κλάδου.

Αντεπίθεση ετοιμάζει και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), το οποίο προσανατολίζεται σε δική του προσφυγή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Στο στόχαστρο βρίσκονται τρεις βασικές ρυθμίσεις:

η απαίτηση προσκόμισης ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση της ειδικής άδειας ταξί,

η πρόβλεψη για προκράτηση μόλις 30 λεπτών - που κατά την άποψη των αυτοκινητιστών ταξί δεν επαρκεί για να αποτρέψει την υποκλοπή μεταφορικού έργου - και

οι διατάξεις που αφορούν την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα το ΣΑΤΑ, το οποίο ήταν σε ...ανοιχτό πόλεμο με την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, έχει επίσης ζητήσει συνάντηση με τον νέο αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

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