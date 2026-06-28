Κολύμβηση: Xρυσός και χάλκινος ο Κακουλάκης στο σπουδαίο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης «Sette Colli»

Aκόμη μία εντυπωσιακή κούρσα έκανε ο Βασίλης Κακουλάκης στο σπουδαίο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης «Sette Colli», που φιλοξενείται στη Ρώμη.

Ο Ελληνας πρωταθλητής του ΠΑΟΚ και του Ωρίωνα "έκλεψε" την παράσταση . Ο 19χρονος πρωταθλητής συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και με 7:52.56 κατέκτησε την πρώτη θέση στα 800μ. ελεύθερο, σε μία κούρσα στην οποία συμμετείχε μάλιστα ο εν ενεργεία "χρυσός" Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, ο Ιρλανδός Ντάνιελ Γουίφεν, ο οποίος τερμάτισε τρίτος.Ο Βασίλης Κακουλάκης συμμετείχε στον "μικρό" τελικό των 400μ. ελεύθερο, με 3:50.83 βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ και τερμάτισε τρίτος, παίρνοντας στο σύνολο την 11η θέση. Την τρίτη θέση κατέλαβε και ο Βασίλης Κακουλάκης στη γρήγορη σειρά στα 1500μ ελεύθερο με 15:08.88.