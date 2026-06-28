Ράλι Ακρόπολις: Νικητής ο Οζιέ

Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι Ακρόπολις και δεύτερη εφετινή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) -ύστερα από εκείνη στο Ράλι Καναρίων Νήσων- πανηγύρισε σήμερα (28/6) ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 40.7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο «Ράλι των Θεών», ως οδηγός της Citroen. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai (+58.3), ο οποίος έδινε μάχη με τον Γάλλο εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή για τη νίκη, ωστόσο στην προτελευταία ειδική του αγώνα («Άγιοι Θεόδωροι 2») είχε δύο κλαταρίσματα στα πίσω ελαστικά, με αποτέλεσμα να βρεθεί 54.8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ ενόψει της τελευταίας ειδικής («Λουτράκι 2»). Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα με Toyota (+3:04.8).Κορυφαίος από ελληνικής πλευράς στο Ράλι Ακρόπολις αναδείχθηκε ο Γιάννης Πλάγος με το Skoda Fabia RS Rally2 και συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη, καθώς ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 26η θέση της γενικής, τερματίζοντας 34 λεπτά και 14.3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ.