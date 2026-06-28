Μπάσκετ: Στην καλύτερη 5άδα του Πανελλήνιου Κορασίδων η Χαλαμπαλάκη του ΟΦΗ-Ζερβάκη: "Είμαι λίγο πικραμένη.."

Μετά το τέλος του τελικού ΟΦΗ-ΠΑΟ για το πανελλήνιο μπάσκετ κορασίδων οι πρωταγωνιστές του αγώνα δήλωσαν:

Μιχάλης Μαντζιώρης (προπονητής Παναθηναϊκού): «Καταρχάς πρέπει να σταθώ στον ΟΦΗ, γιατί είναι μία επαρχιακή ομάδα. Είναι αυτά τα κορίτσια τρία χρόνια μαζί. Έχει μία πολύ άξια προπονήτρια και αυτό φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και για το ήθος των παιδιών και για τον τρόπο που παίζουν. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον ΟΦΗ. Εμείς το παλεύουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια και στο παρά πέντε δεν μπαίνουμε στα μετάλλια. Ήρθαμε πολύ προσγειωμένοι γιατί είχαμε προβλήματα, αλλά νομίζω ότι το “θέλω” είναι πολύ παραπάνω από τα προσόντα και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που επιβεβαίωσαν σήμερα αυτά τα κορίτσια ότι το “θέλω’’ τους ήταν παραπάνω από τα προβλήματα. Πάνω απ΄ όλα τελείωσε ένα τουρνουά με υγεία από όλες τις ομάδες».

Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου (αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Είναι απερίγραπτο το συναίσθημα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες, πετύχαμε αυτό που θέλαμε, παρόλο που δεν ήμασταν τόσο καλά στην αρχή. Δεν υπάρχουν λόγια. Αισθανόμαστε μόνο χαρά, είμαστε τέλεια».

Έφη Ζερβάκη (προπονήτρια ΟΦΗ): «Είμαι λίγο πικραμένη γιατί φτάσαμε κοντά στην πηγή. Είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά. Τα δώσαμε όλα. Βρεθήκαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που βρέθηκε και σε πολύ καλή ημέρα. Δοκιμάσαμε πολλά πράγματα αλλά τελικά οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά. Παρόλο που δεν κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι, ήμασταν εκεί. Τα κορίτσια αγωνίστηκαν και στο Πανελλήνιο Νεανίδων, είναι το τρίτο τους πανελλήνιο που παίζουν σε δύο χρόνια. Η ομάδα έχει έξι μικρότερα παιδιά, που έχουν πάρει εμπειρίες, πήραν το μετάλλιο και κερδίζουν αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε ότι θα φτιάξουμε μια καλή ομάδα νεανίδων και θα χτίσουμε μια καλή ομάδα κορασίδων με νέα κορίτσια. Ευχαριστούμε τη διοργάνωση, όλα ήταν άψογα και πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή η ποιότητα των παιχνιδιών».

Ειρήνη Κροντήρη (αθλήτρια ΟΦΗ): «Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα για εμάς, αλλά τα δώσαμε όλα και καταφέραμε να φτάσουμε ως εδώ. Ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία για εμάς».

Χριστίνα Δοκιμάκη (αθλήτρια ΟΦΗ): «Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Το είχαμε δουλέψει πάρα πολύ. Σε αυτό το ταξίδι είμαστε μαζί και βοηθάει η μία την άλλη. Είμαστε πολύ περήφανες για τη θέση που καταφέραμε να διεκδικήσουμε. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του τίτλου».

Μετά τη λήξη του τελικού πραγματοποιήθηκαν οι απονομές.

Η ΕΟΚ δια του γ.γ. της, Λάμπρου Τάκη, απένειμε αναμνηστικό στον πρόεδρο του ΜΓΣ Γέφυρας Νούλη Μπίσκα για την συνδιοργάνωση του πρωταθλήματος.

Πρώτη σκόρερ της διοργάνωσης αναδείχθηκε η Πάγκελα Μπεκίρι του ΠΑΟΚ, που πήρε το αναμνηστικό από την επικεφαλής προγράμματος U14 της ΕΟΚ, Δήμητρα Καλέντζου.

Οι προπονητές ανέδειξαν πολυτιμότερη παίκτρια την Μαριάνθη Τουλούπη του Παναθηναϊκού, με την απονομή να πραγματοποιεί η Αννα Νίκη Σταμολάμπρου, αθλήτρια της Εθνικής γυναικών.

Επίσης κατόπιν ψηφοφορίας των προπονητών στην καλύτερη πεντάδα αναδείχθηκαν εκτός από την προαναφερθείσα και οι Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου (Παναθηναϊκός), Ολγα Κυναμέα (Παναθλητικός), Αναστασία Χαλαμπαλάκη (ΟΦΗ) και Στέλλα Μανάβη (ΠΑΟΚ) με τα αναμνηστικά να παραδίδονται από την υπεύθυνη προγράμματος ανάπτυξης γυναικών και προπονήτρια της Εθνικής κορασίδων Κατερίνα Ανδρεοπούλου.

Ογδοη ομάδα αναδείχθηκε ο Πιερικός-Αρχέλαος, έβδομη η ΑΓΕ Χαλκίδας, έκτη ο Προμηθέας Πάτρας, πέμπτη ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου και τέταρτη ο ΠΑΟΚ που παρέλαβε το αναμνηστικό του από το μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ Γιάννη Τσουμή.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Παναθλητικός. Τα μετάλλια και το αναμνηστικό παρέδωσε το μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ, Γιάννης Τσουμής.

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Στη δεύτερη θέση αναδείχθηκε ο ΟΦΗ, που πήρε τα μετάλλια και το αναμνηστικό από τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Δήμου Χαλκηδόνος, Ανδρέα Οκλαλιώτη και το μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ και υπεύθυνη μπάσκετ γυναικών Αννυ Κωνσταντινίδου.Τέλος πρωταθλήτρια ομάδα κορασίδων για φέτος αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Την απονομή των μεταλλίων έκαναν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Σταύρος Αναγνωστόπουλος και ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚ Μπάμπης Μαρκάκης ενώ το κύπελλο παρέδωσε στις πρωταθλήτριες Ελλάδας ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Λάμπρος Τάκης.