ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

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Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στις 14:00, αρχίζει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το έτος κατάρτισης 2026-2027.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 46 ειδικότητες που έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, στο gov.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tis-dypa

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