Βέλγιο: Φονικές καταιγίδες με κεραυνούς και χαλαζόπτωση

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Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν το Βέλγιο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως μεταδίδουν βελγικά ΜΜΕ, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του στο Λα Χούλπε, μια κοινότητα κοντά στις Βρυξέλλες.

Δρόμοι πλημμύρισαν, δέντρα ξεριζώθηκαν… Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να βοηθήσουν σε σχεδόν 100 περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βελγική πρωτεύουσα, «ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βάλτερ Ντέριουβ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, ολόκληρη η χώρα επλήγη από αυτές τις καταιγίδες, που συνοδεύονταν από κεραυνούς και χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Βελγίου, ριπές ανέμου ταχύτητας 108 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την εκκένωση χθες το βράδυ του Φεστιβάλ Couleur Café, όπου επρόκειτο να εμφανιστούν οι Anderson .Paak και Danny Ocean. Μια συναυλία της Κέιτι Πέρι επίσης ακυρώθηκε σε ένα φεστιβάλ στη Φλάνδρα.

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