Ομόνοια: Από ηλεκτρικό πατίνι που εξερράγη εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά στο ξενοδοχείο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:50 σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού στο ξενοδοχείο , ενώ απομακρύνθηκαν άτομα μέσω του κλιμακοστασίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ταυτόχρονα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους.

Η πυρκαγιά έσβησε σε χρονικό διάστημα μισής ώρας χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τους καπνούς προκλήθηκε ρύπανση στο κτήριο. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 25 πυροσβέστες, με 7 οχήματα, εκ των οποίων ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλ. Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πιθανόν να ξέσπασε η φωτιά από ηλεκτρικό πατίνι

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας 41χρονος αλλοδαπός θαμώνας του ξενοδοχείου έχει εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 41χρονος είχε ένα πατίνι και πιθανόν να έχει κάποια έκρηξη όταν φόρτιζε, να εκδηλώθηκε η φωτιά και να τραυματίστηκε.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη δύο άτομα, ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ελαφρά τραύματα από τη φωτιά.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στους υπόλοιπους ορόφους, ωστόσο ο χώρος γέμισε καπνούς, με αποτέλεσμα πολλοί ένοικοι που εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν, να ξυπνήσουν από την έντονη οσμή. Όπως περιγράφουν η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που τηλεφώνησε έντρομη στον σύζυγό της προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές. «Καίγομαι ειδοποίησε την πυροσβεστική, η φωτιά έχει φτάσει δίπλα στο δωμάτιό μου» του είπε.

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