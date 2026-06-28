Μπάσκετ: Ασημένιο μετάλλιο για τις Κορασίδες του ΟΦΗ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Μόνο εύσημα αξίζουν στην ομάδα Κορασίδων του ΟΦΗ που έγραψε ιστορία, κατακτώντας τη 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μπάσκετ που ολοκληρώθηκε στη Γέφυρα καθώς τα κορίτσια της Έφης Ζερβάκη παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αξιόμαχα απέναντι στον Παναθηναϊκό που επικράτησε εν τέλει με 76-70, κατακτώντας τον τίτλο!

Η ομάδα του Ηρακλείου ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 5-0. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με 5-1, ισοφαρίζοντας με καλάθι της Τουλούπη, 7:33 πριν το τέλος της περιόδου και πέρασε μπροστά για πρώτη φορά με 9-8 ύστερα από τρίποντο της Σεφερλή. Οι δύο ομάδες εναλλασσόταν στην πρωτοπορία μέχρι το φινάλε του δεκαλέπτου (19-19).

Με τρεις πόντους της Τζενάκη ο ΟΦΗ πέρασε με 22-19 στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περιόδου. Το ντέρμπι καλά κρατούσε με τις αντίπαλες να είναι πολύ κοντά στο σκορ μέχρι το 15ο λεπτό όταν η Χαλαμπαλάκη έκανε το 30-26 για τις Ηρακλειώτισες. Ο Παναθηναϊκός όμως με 5-0 ξαναπήρε την πρωτοπορία και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τις «πράσινες» να προηγούνται 36-34.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με 7-0 των πράσινων (τρίποντο της Τουλούπη, λέι-απ και καλάθι της Μπερμπεράι) και τη διαφορά για πρώτη φορά στους εννέα (43-34). Λιγο αργότερα είχαμε το πρώτο διψήφιο σκορ (46-36) με την Μηλιτσοπούλου. Ο ΟΦΗ αντέδρασε μειώνοντας σε 48-42 και 50-44, όμως η… ψαλίδα άνοιξε πάλι για τις «πράσινες» που τελείωσαν το δεκάλεπτο με 62-51.

Οι αθλήτριες του ΟΦΗ έκαναν μια τελευταία προσπάθεια στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου μειώνοντας σε 62-55, με καλάθια από την Τζενάκη και την Μακράκη και σε 64-58 με τρίποντο από την Κονσολάκη. Αμεση ήταν η αντίδραση του Παναθηναϊκού με 5-0 και έτσι το σκορ παρέμεινε κοντά στους δέκα πόντους. Καθοριστικό στοιχείο του παιχνιδιού των Αθηναίων ήταν η ευστοχία στα τρίποντα και έτσι ήρθε η τελική επικράτηση με 76-70.

Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Αθανασιάδης-Καραούλας

Δεκάλεπτα: 19-19, 36-34, 62-51, 76-70

Παναθηναϊκός (Μαντζιώρης-Μανωλάκος): Σεφερλή 10(2), Μηλιτσοπούλου 18(2), Τουλούπη 26(3), Παπαευθυμίου 9(3), Μπερμπεράι 10, Ρουτζούνη 3.

ΟΦΗ (Ζερβάκη-Δελατόλας): Κυνηγάκη, Ξενάκη 3, Δοκιμάκη 4, Αλεξάκη 21(1), Γιακουμάκη, Χαλαμπαλάκη 11, Κονσολάκη 8(2), Πολυχρονάκη 3(1), Τζενάκη 8, Κοτσυφού, Μακράκη 12(2), Αγιαννιωτάκη.