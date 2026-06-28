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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League Παρισιού: Τρίτος ο Καραλής

καραλησ
clock 20:55 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Εμμανουήλ Καραλής την προσπάθειά του στο μίτινγκ της σειράς Diamond League, στο Παρίσι. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ είχε καλύτερο άλμα στα 5,83μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια (όπως και τα 5,63μ. νωρίτερα). Στη συνέχεια, ο Ελληνας πρωταθλητής είχε μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 5,93μ. και, βλέποντας τον Γάλλο Μπαπτίστ Τιερί να περνάει με την πρώτη (σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ), άφησε τα επόμενα δύο άλματά του για τα 6,03μ. Ο «Μανόλο» δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ύψος και πήρε την τρίτη θέση με 5,83μ.

Σε «ρηχά νερά» έμεινε με τη σειρά της η Ελίνα Τζένγκο. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού είχε μόνο μία έγκυρη βολή (τη δεύτερη) στα 54,35μ. και περιορίστηκε στην 11η θέση.

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Στίβος Εμμανουηλ Καραλης
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