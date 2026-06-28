ΕΚΤ: Δεύτερες σκέψεις για το πότε και αν θα αυξήσει πάλι τα επιτόκια

Πριν λίγες ημέρες, λίγο μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ άλλαξε το κλίμα, δηλώνοντας ότι η κεντρική τράπεζα δεν βλέπει προς το παρόν αιτία να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη μείωση του πληθωρισμού.

Έδινε έτσι ξανά το μήνυμα ότι η ΕΚΤ δεν θα έχει λόγο να προχωρήσει ξανά σε αύξηση του κόστους χρήματος, αν η κρίση υποχωρήσει και ο πληθωρισμός αρχίσει να υποχωρεί ξανά προς το 2%, έστω και με βραδύτερη ταχύτητα από την αναμενόμενη.

Ύστερα ήρθαν οι προβλέψεις, ότι παρά την συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η κρίση έχει τελειώσει και ότι η κατάσταση θα αργήσει να εξομαλυνθεί. Για τους λόγους αυτούς, όπως είπε και ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν ο πληθωρισμός θα μείνει υψηλότερα από το 2%. Μαζί του και αρκετά μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΤ όπως οι κεντρικοί τραπεζίτες της Γερμανίας και της Αυστρίας, Γιόακιμ Ναγκελ και Ρόμπερτ Χόλτσμαν. Μάλιστα, οι τελευταίοι επισήμαναν και τον κίνδυνο, οι υψηλές τιμές ενέργειας να δημιουργήσουν σπιράλ αυξήσεων στις οικονομίες της Ευρωζώνης, σε συνδυασμό και με τις πιέσεις για μεγαλύτερες αυξήσεις των μισθών, γεγονός το οποίο αποτελεί σε σταθερή βάση πηγή ανησυχίας για την ΕΚΤ.

Πιο πρόσφατα το μέλος το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ (η οποία θεωρείται ένα από τα πιο μεγάλα γεράκια τη ΕΚΤ), μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, τόνισε ότι η επαναφορά του πληθωρισμού στο στόχο του 2% θα απαιτήσει και νέα αύξηση των επιτοκίων του ευρώ. Η Σνάμπελ αιτιολόγησε την θέση της λέγοντας ότι τιμές της ενέργειας είναι ακόμη υψηλές, ενώ και τα συμβόλαια για μελλοντικές παραδόσεις είναι ακόμη σε τιμές πολύ υψηλότερες από αυτές που είχαμε πριν την κρίση.

Τα βλέμματα στον Σεπτέμβριο

Με δεδομένο ότι κανείς δεν ανέμενε μια δεύτερη αύξηση επιτοκίων στις 23 Ιουλίου, όταν είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ, πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου (τον Αύγουστο λόγω διακοπών δεν συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΕΚΤ). Τότε, αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι με τα "περιστέρια" οι σκληροί της ΕΚΤ, οι οποίοι θέλουν την επαναφορά του πληθωρισμού εδώ και τώρα στο 2% και θεωρείται βέβαιο, ότι θα ζητήσουν τη δεύτερη αύξηση στα επιτόκια.

Πάντως, ο χρόνος είναι σύμμαχος με τα "περιστέρια". Τούτο, με δεδομένο ότι αν δεν έχουμε κάποια απροσδόκητη εξέλιξη στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής (όπως π.χ. ένας πιο μοναχικός πόλεμος του Ισραήλ με τον Λίβανο) οι ΗΠΑ δεν θα θελήσουν για κανένα λόγο την κατάρρευση της εύθραυστης συμφωνίας με το Ιράν. Ο λόγος είναι ότι το Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και η δημοφιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σήμερα πολύ χαμηλά, ενώ ο κίνδυνος να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου σε αυτές τις συνθήκες είναι παραπάνω από μεγάλος. Ειδικά αν θα έχει να αντιμετωπίσει μια νέα ανάφλεξη στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής.

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