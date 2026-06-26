Ανελκυστήρες: Έρχονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ μετά τις 30 Ιουνίου

Στις 30.06.2026 λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τα πρόστιμα για όσους δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία να φτάνουν έως τα 5.000 ευρώ ανά εγκατάσταση.

Οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr, καθώς η μη απογραφή συνδέεται με πρόστιμα που επιβάλλονται ανά ανελκυστήρα και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.

Το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τέθηκε σε λειτουργία στις 31.07.2025. Η αρχική προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ήταν τετράμηνη, όμως με νεότερη κοινή υπουργική απόφαση δόθηκε παράταση έως τις 30.06.2026.

Η απογραφή αφορά όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το αν έχουν ολοκληρώσει διαδικασίες συμμόρφωσης, πιστοποίησης ή καταχώρισης με βάση την προγενέστερη νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι η υποχρέωση δεν περιορίζεται σε νέους ή πιστοποιημένους ανελκυστήρες, αλλά καλύπτει και παλαιότερες εγκαταστάσεις ή περιπτώσεις με εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

Στο παρασκήνιο της απογραφής είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις της αγοράς και της ΠΟΜΙΔΑ, με βασικό σημείο την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος σε διαχειριστές, ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις συντήρησης. Η ΠΟΜΙΔΑ είχε επισημάνει ότι αρκετοί διαχειριστές δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, φοβούμενοι ότι η δήλωση θα τους φόρτωνε πρόσθετες ευθύνες, ενώ στον τεχνικό κλάδο υπήρχαν ερωτήματα για το αν απαιτείται συναίνεση των ιδιοκτητών ώστε να γίνει η απογραφή από τον συντηρητή. Παράλληλα, η συζήτηση στην αγορά δεν περιορίζεται στη δήλωση, αλλά επεκτείνεται στο επόμενο στάδιο των ελέγχων και των πιθανών αναβαθμίσεων, με την ΠΟΜΙΔΑ να ζητά μέτρα στήριξης για παλαιές πολυκατοικίες και διαχειρίσεις με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα.

Ποιοι κάνουν την απογραφή

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. Η απογραφή μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Σε πολυκατοικίες ή κτίρια με περισσότερους συνιδιοκτήτες χρειάζεται συνεννόηση, ώστε ο ίδιος ανελκυστήρας να δηλωθεί μία φορά και να αποφευχθούν διπλές ή αντιφατικές εγγραφές. Όταν σε ένα κτίριο υπάρχουν περισσότεροι από ένας ανελκυστήρες, η απογραφή γίνεται ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, με είσοδο στην πλατφόρμα μέσω κωδικών TaxisNet. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η απογραφή είναι δωρεάν και απαιτεί περίπου 3 έως 5 λεπτά, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία.

Τι δηλώνεται στην πλατφόρμα

Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση εγκατάστασης, ο αριθμός των ανελκυστήρων, οι στάσεις κάθε ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασης και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Προαιρετικά μπορούν να δηλωθούν η ύπαρξη δήλωσης συμμόρφωσης και σήμανσης CE, η προηγούμενη πιστοποίηση, η παλαιότερη καταχώριση σύμφωνα με την ΚΥΑ του 2008 και τυχόν εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται αποκτά μοναδικό κωδικό ανελκυστήρα. Ο αριθμός απογραφής αποτελεί στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης και, μετά τη λήξη της προθεσμίας, επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους.

Δεν αντικαθιστά τα μητρώα των δήμων

Ας σημειωθεί πως η απογραφή στο νέο ψηφιακό Μητρώο δεν αντικαθιστά την υφιστάμενη διαδικασία καταχώρισης των ανελκυστήρων στα μητρώα των οικείων δήμων. Η πλατφόρμα διευκρινίζει ότι πρόκειται για ξεχωριστή υποχρέωση, η οποία δεν καταργεί ούτε υποκαθιστά την παλαιότερη διαδικασία καταχώρισης.

Η υποχρέωση αφορά κάθε εγκατεστημένο ανελκυστήρα, ακόμη και αν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση ή πιστοποίηση. Για τον λόγο αυτόν, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν αν η εγκατάσταση έχει δηλωθεί στη νέα πλατφόρμα και αν έχει αποδοθεί ο μοναδικός κωδικός απογραφής.

Τα πρόστιμα ανά κατηγορία κτιρίου

Κρίσιμο σημείο είναι τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν όσοι υπόχρεοι δεν προχωρήσουν σε απογραφή εγκαίρως. Σημειώνεται, πως η κύρωση επιβάλλεται ανά ανελκυστήρα και όχι συνολικά ανά κτίριο.

Πιο αναλυτικα, για ανελκυστήρες σε κτίρια με χρήση κατοικίας προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα. Για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ ανά ανελκυστήρα. Για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα.

Έτσι, μια πολυκατοικία με έναν ανελκυστήρα που δεν θα απογραφεί κινδυνεύει με πρόστιμο 1.000 ευρώ. Ένα κτίριο μικτής χρήσης με δύο ανελκυστήρες μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό, το αντίστοιχο ποσό φτάνει τα 5.000 ευρώ για κάθε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί.

Τι ισχύει για αναβατόρια και ανυψωτικά

Οι οδηγίες της πλατφόρμας αναφέρουν ότι στο Μητρώο απογράφονται οι ανελκυστήρες και όχι γενικά όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα. Αν η δήλωση συμμόρφωσης ενός μηχανήματος αναφέρει ότι υπάγεται στην Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ ή στην παλαιότερη 98/37/ΕΚ, τότε πρόκειται για μηχάνημα και δεν απογράφεται ως ανελκυστήρας.

Αν, όμως, η εγκατάσταση υπάγεται στην Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ ή στην παλαιότερη 95/16/ΕΚ, τότε πρέπει να απογραφεί στο Μητρώο. Για περιπτώσεις αναβατορίων ΑμεΑ ή άλλων ανυψωτικών εγκαταστάσεων, η τεχνική αποσαφήνιση γίνεται με βάση τα στοιχεία συμμόρφωσης του μηχανήματος.

Το υπουργείο Ανάπτυξης τονίζει ότι η προθεσμία της 30.06.2026 είναι οριστική, καθώς η δυνατότητα παράτασης μπορούσε να δοθεί μία μόνο φορά. Σημειώνεται ότι στις 30.11.2025 είχαν απογραφεί 263.087 ανελκυστήρες, ενώ στις 19.06.2026 ο αριθμός είχε φτάσει τους 286.324, με την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ να τοποθετεί τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες στη χώρα περίπου στις 310.000.

Πηγή: newsit.gr

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