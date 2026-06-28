ΚΥΡ.28 Ιου 2026 17:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου

σαουδική αραβία πετρέλαιο
clock 21:30 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ελικόπτερο συνετρίβη στην Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ανθρώπων.

Ειδικότερα, ένα ελικόπτερο που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό της Σαουδικής Αραβίας Aramco συνετρίβη σήμερα στο Ρας Τανούρα στις ανατολικές ακτές της χώρας στον Κόλπο, δυτικά των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 Σαουδάραβες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, προσθέτοντας πως τα αίτια της πτώσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Η Aramco επανέλαβε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα στον Κόλπο, αφού είχαν διακοπεί για σχεδόν τέσσερις μήνες.

«Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν μια πλήρη έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια της συντριβής», πρόσθεσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Aramco δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 το πρωί τοπική ώρα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης:

Καύσωνας στην Ευρώπη: Σε πύρινο κλοιό 193 εκατ. άνθρωποι - Πού η θερμοκρασία «έγραψε» ιστορικά ρεκόρ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελικοπτερο Σαουδική Αραβία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis