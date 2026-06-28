Λογαριασμοί ρεύματος: Πόσο θα μειωθούν μόλις βγουν εκτός τα δημοτικά τέλη

Μικρότερο θα είναι από το 2028 το ποσό που θα αναγράφεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς των παρόχων.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν σημαίνει ότι οι πολίτες θα πληρώνουν συνολικά λιγότερα χρήματα, αφού τα δημοτικά τέλη δεν καταργούνται αλλά θα εισπράττονται απευθείας από τους δήμους.

Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται σε νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ρύθμιση προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός είσπραξης των δημοτικών τελών, χωρίς τη μεσολάβηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως ανέφερε ο υπουργός, η παρέμβαση αυτή αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και του ΔΕΔΔΗΕ όσο και των δήμων.

Πόσο θα μειωθεί ο λογαριασμός

Η αποσύνδεση των δημοτικών τελών θα κάνει τους λογαριασμούς ρεύματος αισθητά μικρότερους ως προς το τελικό πληρωτέο ποσό, όχι όμως επειδή μειώνεται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά επειδή αφαιρείται μία από τις σημαντικότερες επιβαρύνσεις που μέχρι σήμερα εισπράττονται μέσω αυτών.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα λογαριασμού για κατανάλωση 257 κιλοβατωρών. Η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται περίπου στα 36 ευρώ, ενώ ο συνολικός λογαριασμός ξεπερνά τα 74 ευρώ. Σχεδόν τα μισά χρήματα αφορούν ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο, τέλος υπέρ της ΕΡΤ και λοιπές επιβαρύνσεις.

Αυτό σημαίνει ότι μετά την αποσύνδεση, ο λογαριασμός του παρόχου θα εμφανίζεται μειωμένος κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα δημοτικά τέλη και στον δημοτικό φόρο, όμως οι συγκεκριμένες χρεώσεις θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται ξεχωριστά στον δήμο. Επομένως, το συνολικό κόστος για το νοικοκυριό δεν θα μειωθεί, αλλά θα αλλάξει ο τρόπος πληρωμής του.

Από το 2028 η εφαρμογή

Ο υπουργός Εσωτερικών εκτιμά ότι το νέο σύστημα θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, τα δημοτικά τέλη θα βεβαιώνονται απευθείας από τους δήμους και η εξόφλησή τους θα γίνεται με τρόπο αντίστοιχο άλλων φορολογικών υποχρεώσεων, πιθανότατα με δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις.

Η μετάθεση της εφαρμογής για το 2028 αποδίδεται στην ανάγκη δημιουργίας του απαραίτητου πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίξει τη νέα διαδικασία, αλλά και στη διασφάλιση ότι οι δήμοι δεν θα χάσουν την υψηλή εισπραξιμότητα που εξασφαλίζει σήμερα η ενσωμάτωση των τελών στους λογαριασμούς ρεύματος.

Πιο «καθαροί» λογαριασμοί

Η αλλαγή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια να περιοριστούν οι χρεώσεις υπέρ τρίτων που εδώ και δεκαετίες επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Σήμερα, πέρα από την αξία της κατανάλωσης, οι καταναλωτές πληρώνουν μέσω του ίδιου λογαριασμού τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τα δίκτυα, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το ΕΤΜΕΑΡ, τα δημοτικά τέλη, τον δημοτικό φόρο, το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΕΡΤ και τον ΦΠΑ.

Έτσι, ακόμη και όταν ένα νοικοκυριό μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η τελική χρέωση δεν υποχωρεί αναλογικά, καθώς μεγάλο μέρος του λογαριασμού αφορά επιβαρύνσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση ρεύματος.

Με την απομάκρυνση των δημοτικών τελών, οι λογαριασμοί θα αποτυπώνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια το πραγματικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όμως να μειώνεται αντίστοιχα η συνολική οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

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