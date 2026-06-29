Ν. Αφρική-Καναδάς 0-1: Λυτρωτής Εουστάκιο(vid)

Το χρυσό γκολ του Στέφεν Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν αρκετό για τον Καναδά να επικρατήσει με 1-0 της Νότιας Αφρικής στο Λος Αντζελες, στην πρώτη αναμέτρηση των «32» του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους «16» του τουρνουά, εκεί, όπου στις 4 Ιουλίου θ' αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα, ανάμεσα στην Ολλανδία και στο Μαρόκο!

Ο Καναδάς είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης στο πρώτο 45λεπτο. Η ομάδα του Τζέσι Μαρς έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες για να προηγηθεί με τους κεντρικούς αμυντικούς της, Ντέρεκ Κορνέλιους και Μόις Μπομπίτο, που, όμως, νικήθηκαν αμφότερες από τον γκολκίπερ της Νότιας Αφρικής, Ρόνουεν Γουίλιαμς. Το 0-0 του πρώτου μέρους οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον τελευταίο!

Μία ακόμη πολύ μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Καναδάς στο 65', με τον Ολουβασέγκι να βγαίνει απέναντι από τον Γουίλιαμς, αλλά και πάλι ο πορτιέρε των «Μπαφάνα-Μπαφάνα» έκανε σωτήρια επέμβαση. Όλα έδειχναν ισοπαλία, καθώς οι Νοτιοαφρικανοί είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν επέτρεψαν στους Καναδούς να τους απειλήσουν.

Όλα αυτά μέχρι το 90΄+2, όταν ο Εουστάκιο βρήκε τον χώρο που έψαχνε και με δυνατό δεξί σουτ άνοιξε το σκορ και με το γκολ αυτό η ομάδα του Τζέσι Ματς πήρε το «εισιτήριο» για τους «16».

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)



Κίτρινες : Σαλίμπα, Σιγκούρ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρόος): Γουίλιαμς, Μοντίμπα, Μποκάζι, Μουντάου, Οκόν, Μοκοένα, Σιθόλε, Απόλις, Μοφοκένγκ (46' Μπάθα), Μασέκο (86' Μορέμι), Μακγκόπα (86' Ρέινερς)

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Μπομπίτο (59' Λουκ Ντε Φουζερόλ), Λαριά, Εουστάκιο, Μίλαρ (70' Σάφελμπουργκ), Σαλίμπα (59' Σιγκούρ), Ντέιβιντ, Ολουβασέγι (70' Πρόμις), Μπιουκάναν (75' Ντέιβις)