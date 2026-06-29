Πυρά Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη: «Απροστάτευτοι οι πολίτες σε ακρίβεια και εξωτερική πολιτική»

Σε κάποια από τα πλέον τρωτά σημεία της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η ακρίβεια, καθώς και η εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά, στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να υπερβεί τον επικοινωνιακό θόρυβο που προκαλεί η συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις.

Με τον τρόπο αυτό, στη Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν να αναδείξουν αδυναμίες και ανεπάρκειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, που από τη μία πλευρά ταλανίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και ταυτόχρονα προκαλούν ανησυχία για τη στάση της χώρας σε ζωτικά ζητήματα που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Επιμένοντας σε μια ατζέντα που συνδυάζει τα προβλήματα της κοινωνίας και τον τεκμηριωμένο προγραμματικό λόγο, που –σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη– έχει ως συνέπεια η κυβέρνηση να πιέζεται, έστω κι αν αλαζονικά αρνείται να δώσει λύσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε γνωστό ότι καταθέτει νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια, τον οποίο αποκάλεσε «τροχονόμο συμφερόντων».

«Καταθέτω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό, για να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί επτά χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη των πολιτών», τόνισε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο όπου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ, σφυροκοπώντας περαιτέρω την κυβέρνηση, την κατηγόρησε ότι «με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπώλια και οι μεσάζοντες και χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Ελληνες».

Ο κ. Ανδρουλάκης αποδόμησε την πολιτική της υπεραπόδοσης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία, όπως είπε, «συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας» και δεσμεύτηκε για Ενιαία Αρχή Καταναλωτή, «που θα ελέγξει την ακρίβεια σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας», ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, «που θα βάλει κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά» και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταβαίνει στην ακριτική Κάσο και αύριο θα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Από τα δύο αυτά νησιά πρόκειται –σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.»– να εστιάσει στην τουρκική προκλητικότητα και στην ελληνική παθητικότητα και πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της μη πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου που έχει ναυαγήσει, όπως επίσης και στην ανοχή της Αθήνας στα σχέδια της Αγκυρας να γίνει νόμος η «Γαλάζια Πατρίδα», ζήτημα που το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει από τον κ. Μητσοτάκη να το φέρει στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φρενάροντας τον «τσαμπουκά» του Ερντογάν.

Πηγή: efsyn.gr

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