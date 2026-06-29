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ΚΡΗΤΗ

Οργή στον Ψηλορείτη: Μετέτρεψαν σε χωματερή το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού (ΦΩΤΟ)

Γεμάτο σκουπίδια το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού
clock 12:52 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι εικόνες που μετατρέπουν την ψηλότερη κορυφή της Κρήτης και τον ιστορικό ναό σε σκουπιδότοπο έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Επισκέπτες και ορειβάτες αφήνουν συσκευασίες, πλαστικά και απορρίμματα μέσα και γύρω από το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, αμαυρώνοντας το μνημείο και το περιβάλλον.

Η ανάρτηση του Γιώργου Πριναράκη:

“Η ντροπή του Ψηλορείτη''

Αυτές οι εικόνες δεν προέρχονται από κάποια παράνομη χωματερή, αλλά από την ψηλότερη κορυφή της Κρήτης.

Μέσα και γύρω από το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στον Ψηλορείτη, εκεί που η φύση συναντά την πνευματικότητα, κάποιοι «επισκέπτες» επέλεξαν να αφήσουν το αποτύπωμα του πολιτισμού τους: πλαστικά μπουκάλια, σακούλες και κάθε είδους σκουπίδια.

Είναι πραγματικά λυπηρό και εξοργιστικό να αντικρίζει κανείς τέτοιες εικόνες σε ένα από τα πιο εμβληματικά και ιερά σημεία της Κρήτης.

Η έλλειψη σεβασμού τόσο προς το φυσικό περιβάλλον όσο και προς τον ίδιο τον χώρο λατρείας του Τιμίου Σταυρού είναι αδιανόητη.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Γεμάτο σκουπίδια το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού
Γεμάτο σκουπίδια το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού
Γεμάτο σκουπίδια το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού
Γεμάτο σκουπίδια το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού

Πηγή φωτογραφιών:  Facebook / Save Paligremnos – SOS Plakias – Yorgos Prinarakis

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