Βερύκιος: «Του χρόνου οι μισθοί των παρουσιαστών θα πάνε στα 5000 ευρώ, προετοιμαστείτε οι μπροστινοί»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με αφορμή τις αλλαγές στο τηλεοπτικό πεδίο, ο Δήμος Βερύκιος μέσα από το Happy Day τόνισε ότι θα μειωθούν σημαντικά τα έσοδα των παρουσιαστών.

«Τα επόμενα συμβόλαια, για να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, κυρίως των ανθρώπων της γενιάς μας, θα έχουν περεταίρω μισθολογική μείωση. Προετοιμαστείτε όλοι οι μπροστινοί», είπε ο δημοσιογράφος.

«Κι αυτό με τα πολλά μηδενικά, ήταν ένα λάθος που διορθώθηκε και γι’ αυτό πολλά μαγαζιά οδηγήθηκαν στο λουκέτο. Τώρα δε νομίζω ότι έχουμε τρελές αμοιβές. Κι αυτοί που βρίσκονται τώρα στο τιμόνι των εκπομπών, δεν παίρνουν τα τρελά λεφτά» είπε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Του χρόνου θα γίνει 5000» τόνισε ξανά ο Δήμος Βερύκιος.

Διαβάστε επίσης

Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου που συζητήθηκε

Βαρθακούρη: "Έκλαιγα στο μπάνιο, έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες, είχα μια απελπισία"