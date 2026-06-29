Γενέθλια για την Ελένη Χατζίδου

Γενέθλια είχε η Ελένη Χατζίδου και το γιόρτασε μαζί με τους συνεργάτες της. Το πλατό γέμισε μπαλόνια, ενώ στο κέντρο υπήρχε και μια εντυπωσιακή τούρτα και έσβησε τα κεράκια της.

«Αυτό που σκέφτομαι από τη στιγμή που μπήκα και είδα και το πλατό, είναι ότι είναι τα τελευταία γενέθλια εδώ μαζί σε αυτό το πλατό. Το έχετε καταλάβει; Τηλεοπτικά, εδώ στο Star, στην παρεά αυτή, με όλους εδώ. Γεροί να είμαστε. Και του χρόνου θα πω εγώ. Να μεγαλώνουμε όμορφα, κυρίως μέσα μας και ήρεμα», είπε η ίδια.

«Πού θα είμαστε άραγε του χρόνου; Όπου και να είμαστε, γεροί να είμαστε», πρόσθεσε.

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