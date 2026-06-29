Ηράκλειο: Καθημερινά ραντεβού σε γειτονιές και νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων

Ενημερωτική συνάντηση για την νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης με Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, το πρωί της Δευτέρας 29/6 στη Λότζια.

Αποτελώντας ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους Δημότες σε όλη την επικράτεια του Δήμου, η ψηφιακή εφαρμογή προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δημιουργία αιτήματος για τον προγραμματισμό ραντεβού, να επισημάνουν σε χάρτη σημείο με ογκώδη αντικείμενα και να επισυνάψουν σχετική φωτογραφία, καθώς και να ενημερωθούν για τα 22 προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής ογκωδών και τις ώρες της αποκομιδής.



Αναφερόμενος στην νέα εύχρηστη και απλή εφαρμογή η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε για την φιλοσοφία του σχεδιασμού της και επεσήμανε την κρίσιμη παράμετρο της στενής συνεργασίας με τους εκπροσώπους των Δ.Κ.: «Η εφαρμογή είναι φτιαγμένη για να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε η μεγάλη πληγή των χωματερών να εξαφανιστεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη γιατί και οι συνήθειες δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Για παράδειγμα πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε τα καπάκια των κάδων και να μην αφήνουμε τα απορρίμματα δίπλα ή έξω από αυτούς. Πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει η νοοτροπία. Θέλει επιμονή και επαγρύπνηση. Το ζήτημα είναι να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία και στόχος είναι να καθαρίσουμε την πόλη και τα χωριά και να φέρουμε ένα επίπεδο καθαριότητας που δεν έχει υπάρξει, καθώς και ένα σταθερό σύστημα. Η δική σας συνεργασία θα είναι πολύτιμη και κρίσιμη, όπως και η επισήμανση των προβλημάτων από όλους μας».

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της αυστηρής εποπτείας για την διασφάλιση της ορθής και ομαλής λειτουργίας του μεικτού συστήματος Καθαριότητας: «Το μεγάλο στοίχημα είναι η εποπτεία μας να είναι αυστηρή και αυτό το έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη μέρα. Υπάρχει προφανώς εποπτεία από την Υπηρεσία αλλά και οι επόπτες πρέπει να τροφοδοτούνται με πληροφόρηση. Εδώ το προσπαθούμε όλοι μαζί και θα το καταφέρουμε όλοι μαζί. Πρέπει να αποδοθεί το έργο το οποίο έχουμε συμφωνήσει να γίνει. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Σήμερα κλείνουμε την δεύτερη εβδομάδα. Υπολογίζουμε με τον Αντιδήμαρχο, που είναι στο πεδίο σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, ότι και οι λίγες επόμενες εβδομάδες θα είναι εβδομάδες προσαρμογής, αλλά θα πρέπει να φαίνεται η βελτίωση μέρα με τη μέρα, ώστε να έχουμε ένα σταθερό σύστημα που θα βελτιστοποιείται. Έχουμε θετικά μηνύματα και βλέπουμε ότι τα ζητήματα που προκύπτουν είναι διαχειρίσιμα και λύνονται».

Στην συνέχεια της συνάντησης, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης παρουσίασε την ψηφιακή εφαρμογή για την συλλογή ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων εξηγώντας αναλυτικά τη λειτουργία της, μίλησε για την αύξηση του αριθμού των ραντεβού και την αύξηση των δρομολογίων και κάλεσε όλους τους δημότες να την επισκεφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr πατώντας στο πράσινο «κουμπί» «Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων». Οι Πρόεδροι από την πλευρά τους, εξέθεσαν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και έθεσαν ερωτήματα στα οποία απάντησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι του 2ου και 4ου Διαμερίσματος Μιχάλης Μπινιχάκης και Δωροθέα Βρούχου-Πουλή αντίστοιχα, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσουλφάς, Αγίου Μύρωνα Γιάννης Σηφάκης, Αυγενικής Γιάννης Δερμιτζάκης, Βασιλείων Στέλιος Χουρδάκης, Βενεράτου Βαγγέλης Μαραγκάκης, Δαφνών Βασίλης Πετρογιάννης, Πενταμοδίου Γιάννης Γιαμνιαδάκης, Σίβα Γιώργου Κτιστάκη και Πυργούς Μιχάλης Χαιρέτης καθώς και το στέλεχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Μιχάλης Ροβίθης.

Εδώ περισσότερα για την νέα ψηφιακή εφαρμογή και τα επιπλέον ραντεβού για την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων

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Σε λειτουργία έχει τεθεί η νέα, εύχρηστη ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και πρασίνων από το σύνολο του Δήμου Ηρακλείου, την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης επιλέγει τη δημιουργία αιτήματος ή την επισήμανση σε χάρτη σημείου όπου υπάρχουν ογκώδη αντικείμενα και έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει σχετική φωτογραφία.



Επίσης, μπορεί να ενημερωθεί για τα 22 προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής ογκωδών στον Δήμο Ηρακλείου, καθώς και τις ώρες της αποκομιδής, που είναι τα εξής:



1. Εμμανουήλ Ξάνθου & Γεωργίου Δαφέρμου, Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, 11:00 - 11:30



2. Χώρος Λαϊκής Αγοράς Πατελών, Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, 17:00 - 17:30



3. Εμμανουήλ Παπαδάκη & Κυβέλης Σεργίου, Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, 10:00 - 10:30



4. Μεσαμπελιές (Νεοφύτου Βαρδαλά και Ιόλης), Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, 16:00 - 16:30



5. Λευθεραίου & Γεωργίου Στυλιανού, Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, 17:00 - 17:30



6. Μιχαήλ Παυλάκη & Ι. Αληκάκη, Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, 15:00 - 15:30



7. Μάχης Κρήτης & Σπύρου Μουστακλή, Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, 09:00 - 09:30



8. Κουνάβων & 1869, Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, 14:00 - 14:30



9. Σταυράκια, Πέμπτη, 09:00 - 09:30



10. Βούτες, Πέμπτη, 10:00 - 10:30



11. Γήπεδο Αγίου Μύρωνα, Πέμπτη, 11:00 - 11:30



12. Ανάμεσα σε Άνω και Κάτω Ασίτες, Πέμπτη, 14:00 - 14:30



13. Γέφυρα Κεράσια, Πέμπτη 15:00 - 15:30



14. Δαφνές, Ηράκλειο, Πέμπτη, 16:00 - 16:30



15. Αφοί Κουμαντάκη, Πέμπτη, 17:00 - 17:30



16. Προφήτης Ηλίας, Τρίτη, 10:00 - 10:30



17. Κυπαρίσσι, Ηράκλειο, Τρίτη, 09:00 - 09:30



18. Άγιος Σύλλας, Τρίτη, 11:00 - 11:30



19. Μαλάδες, Τρίτη & Παρασκευή, 14:00 - 14:45



20. Φοινικιά, Τρίτη & Παρασκευή, 15:00 - 15:45



21. Σκαλάνι, Παρασκευή, 16:30 - 17:00



22. Καρτερός, Παρασκευή, 17:30 - 18:00

Η εφαρμογή θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμη και στις πλατφόρμες στο Google Store (για κινητά Android) καθώς και στο App Store (για κινητά iPhone).



Επισημαίνεται ότι τόσο η υπηρεσία απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων από σπίτια κατόπιν ραντεβού όπως και η δυνατότητα παράδοσης στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6932345540 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 4:00).

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