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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για τις ΑΠΕ

περιφερειακό συμβούλιο
clock 14:20 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με ανακοίνωση:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας, αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για το παρακάτω έργο: «ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 56985/3842/20-5-2026 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

- (εισηγητής ο κος Νίκος Ξυλούρης Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ)

1.2 Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για το παρακάτω έργο: «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα», σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση σε διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

- (εισηγητής ο κος Νίκος Ξυλούρης Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ

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