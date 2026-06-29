Ηράκλειο: Χωρίς τέλος οι διαμαρτυρίες για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Η εμπλοκή του ιδιώτη στην καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου, φαίνεται ότι δεν έφερε ακόμα τη δραστική αλλαγή στην εικόνα της πόλης καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των πολιτών και για την αποκομιδή αλλά και για τα στραγγίσματα των σκουπιδιών που έχουν σαν αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν οι κατσαρίδες.

Τόσο στο κέντρο όσο και περιφερειακά η κατάσταση με τα σκουπίδια δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τους Ηρακλειώτες που ακόμα περιμένουν να δουν τη δέσμευση της δημοτικής Αρχής να γίνεται πράξη για μια πόλη που θα είναι τόσο καθαρή όσο δεν έχει υπάρξει ποτέ. Παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί με την αύξηση του προσωπικού που ασχολείται με την αποκομιδή από την πλευρά του ιδιώτη εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αρρυθμίες τόσο στο κέντρο όσο και περιφερειακά της πόλης όπου σε πολλά σημεία παρατηρούνται προβλήματα ενώ μεγάλες είναι οι διαμαρτυρίες των πολιτών και για τα σκουπίδια που σωρεύονται γύρω από τους κάδους με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται μεγάλοι πληθυσμοί κατσαρίδων.

Η πλευρά της δημοτικής Αρχής έχει ζητήσει πίστωση χρόνου ενός δεκαημέρου για να οργανωθεί και να αναπτυχθεί καλύτερα το σύστημα της αποκομιδής, ενώ η πλευρά των εργαζομένων θεωρεί ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης που υπέγραψε ο ιδιώτης, αφού όπως τονίζουν γίνεται χρήση των δημοτικών απορριμματοφόρων στο κέντρο της πόλης ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται τα οχήματα του ιδιώτη ο οποίος έπρεπε να καλύπτει και το κόστος των καυσίμων των οχημάτων και όχι να πληρώνεται από το Δήμο.

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Επίσης οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα αναδεικνύουν και άλλη μια κρίσιμη παράμετρο, που συνδέεται με το γεγονός ότι η εμπλοκή του ιδιώτη δυστυχώς δε βελτίωσε την κατάσταση εσωτερικά στην υπηρεσία, αφού είναι χιλιάδες τα ρεπό και οι άδειες που εξακολουθούν να μην έχουν δοθεί ακόμα στους δημοτικούς υπαλλήλους.

Μάλιστα αυτό το οποίο χαρακτηριστικά σχολιάζουν είναι ότι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία επειδή ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων φεύγουν με σύνταξη στα 58 τους χρόνια. Ωστόσο είναι τόσο πολλά τα ρεπό και οι αργίες που δεν έχουν πάρει που κάποιοι σταματούν να δουλεύουν στα 55 χρόνια και από εκεί ξεκινούν να παίρνουν ρεπό και άδειες μέχρι να συμπληρώσουν τα 58…

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