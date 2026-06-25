Ηράκλειο: Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα απαντούν σε Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο

Σε έντονη αντιπαράθεση, με φόντο την εμπλοκή ιδιώτη εργολάβου και τις καταγγελίες για αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, έχει οδηγηθεί η συζήτηση γύρω από το νέο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ηρακλείου.

Από τη μία πλευρά, εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας αμφισβητούν ευθέως την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αναδόχου, κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε στόλο οχημάτων, προσωπικό και υποδομές, καθώς και για συνέχιση εργασιών από δημοτικές υπηρεσίες σε αντικείμενα που –βάσει σύμβασης– έχουν ανατεθεί στον ιδιώτη.

Από την άλλη, η δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, με μικρές εκκρεμότητες που βρίσκονται σε διαδικασία διευθέτησης, ενώ παράλληλα κατηγορεί κύκλους για υπονόμευση του εγχειρήματος.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά από δημόσιες τοποθετήσεις του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Γιώργου Τσαγκαράκη στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη οι οποίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας, που κάνει λόγο για στρεβλώσεις στη λειτουργία του συστήματος και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση με σειρά καταγγελιών και ερωτημάτων προς τη δημοτική Αρχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωψση των εργαζομένων:

Καταγγέλουμε την στάση του δημάρχου Ηρακλείου και του αντιδημάρχου καθαριότητας που στρέφονται κατά των εργαζόμενων του δήμου Ηρακλείου και θα κάνουμε κάθε χρήση νόμιμου δικαιώματος.



Στη προχθεσινή αντιπαράθεση του Συλλόγου Καθαριότητας με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας σε ραδιοφωνική εκπομπή στις 23/6/26 αντιδήμαρχος καθαριότητας βρισκόμενος σε παραλήρημα υπέρ του ιδιώτη τον ακούσαμε να αναφέρει ότι όλα τα οχήματα του ιδιώτη είναι σε δράση πράγμα( ψευδές )βρίσκοντας σε αδιέξοδο και μην έχοντας επιχειρήματα άρχισε να σπιλώνει εργαζόμενους γνωστή τακτική αναφέροντας για ανθρώπους που είναι από πίσω,για παραμύθια και ό,τι λυμαίνονται καταστάσεις ποιος τα λέει αυτά ο αντιδήμαρχος καθαριότητας που τον ενδιαφέρει μόνο ο ιδιώτης και παραχωρεί τα πάντα εν λευκό λες και είναι δικιά του περιουσία, οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν για ακόμη μία φορά ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.



Έναν ιδιαίτερο ζήλο δεν τον είδαμε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο όταν οι εργαζόμενοι περίμεναν τις απλήρωτες υπερωρίες τους Απρίλιο Μάιο .



Δεν τον είδαμε όταν εκκρεμεί το γάλα προηγούμενων ετών 2024



Δεν τον είδαμε όταν υπήρχαν καθυστερήσεις στα Μέσα Ατομικής Προστασίας 2025 αλλά και το σημαντικό να φοράνε σε είδος τα ΜΑΠ του 2026 .



Δεν τον είδαμε όταν επί μήνες σημαντικό μέρος του δημοτικού στόλου απορριμμάτων παρέμενε παροπλισμένο λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και επισκευών 5 απορριμματοφόρα τα στερείται η υπηρεσία καθαριότητας με την απάθεια του συγκεκριμένου αντιδημάρχου.



Παρόλο της οχλήσεις του συλλόγου εκεί υπάρχει η απόλυτη σιωπή του.



Αντίθετα, αυτός ο ζήλος εμφανίζεται κάθε φορά που πρόκειται να εξυπηρετηθούν ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία της σύμβασης του αναδόχου στην 1η Δημοτική Κοινότητα.(ιδιώτης)



Και τρέχοντας ο ίδιος να φέρει ανταλλακτικά ?που κατέφθασαν μέσα σε μια μέρα από το πρακτορείο που αποστάλθηκαν από την Θεσσαλονίκη και όλα αυτά φυσικά όχι για χάρη των δημοτών του Ηρακλείου και της αποκομιδής του , αλλά να εξυπηρέτηση της ανάγκες του ιδιώτη στο κέντρο δίνοντας τα μικρά απορριμματοφόρα καθώς του ιδιώτη δεν υπάρχουν και δεν θα φθάνουν.



Οι εργαζόμενοι βλέπουν να υπογράφονται εντολές πορείας για εργασίες απομάκρυνσης ογκωδών, οι οποίες σύμφωνα με τη σύμβαση αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου.



Βλέπουν δημοτικά οχήματα, δημοτικά καύσιμα και δημοτικό προσωπικό να συνεχίζουν να εκτελούν εργασίες, ενώ η σύμβαση προβλέπει ότι αυτές θα πρέπει να εκτελούνται από τον ανάδοχο με δικά του μέσα, δικό του προσωπικό και δικό του εξοπλισμό.



Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινητοποίηση για την άμεση επισκευή συγκεκριμένων οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, ενώ άλλα απορριμματοφόρα που εξυπηρετούν το υπόλοιπο Ηράκλειο παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός λειτουργίας όπως προείπαμε .



Αυτό είναι γεγονός που το βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας.



Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε θέσει εδώ και εβδομάδες.



Δεν απαντήθηκε.



Πού βρίσκεται ο συμβατικός στόλος που προβλέπεται από τη σύμβαση.



Πού βρίσκονται τα ηλεκτρικά οχήματα.



Πού βρίσκονται οι φορτιστές και ποιος πληρώνει το ρεύμα.



Πού βρίσκεται ο χώρος εγκατάστασης και στάθμευσης που υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος.(ΕΝΑ ΧΩΡΑΦΙ)



Αντί αυτού του δίνει η δημοτική αρχή λες και είναι δικιά της περιουσία χωρο δημοτικό σε ένα κομμάτι φιλέτο (βιγλα)στο κέντρο του Ηρακλείου χωρίς να αναφερθεί καν η μίσθωση του ακίνητου για εξυπηρέτηση του ιδιώτη,αλλά και η τοποθέτηση ρεύματος για της ανάγκες των ηλεκτρικών οχημάτων που αν έρθουν και όποτε έρθουν.







Γιατί μετατέθηκε η έναρξη της σύμβασης από τις 12 Ιουνίου.



Γιατί συνεχίζουν να εκτελούνται εργασίες με μέσα και προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου



Ενώ πληρώνουμε 23 χιλιάδες την ημέρα και 700 χιλιάδες ο μήνας πέρνει ο ιδιώτης.



Αν έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες συμβατικές διαδικασίες και ρήτρες.



Αντί απαντήσεων, ακούσαμε διαβεβαιώσεις ότι όλα τα οχήματα του αναδόχου βρίσκονται στη θέση τους και ότι όλα λειτουργούν κανονικά??Εφόσον αυτό ισχύει, τότε η απάντηση είναι πολύ απλή



Να δοθεί δημόσια η πλήρης κατάσταση των οχημάτων.



Να δοθούν οι αριθμοί κυκλοφορίας,για να πάψει η φημολογία ότι έρχονται από άλλους δήμους τα οχήματα του ιδιώτη.



Να δοθεί ο χώρος όπου σταθμεύουν.



Να δοθούν τα στοιχεία των φορτιστών και των υποδομών που προβλέπει η σύμβαση.



Να γνωρίζουν οι δημότες τι ακριβώς παραλήφθηκε και τι ακριβώς λειτουργεί.



Οι εργαζόμενοι δεν φοβούνται την αλήθεια.



Αντίθετα, τη ζητούν.



Γιατί όσο περνά ο χρόνος χωρίς απαντήσεις, τόσο μεγαλώνει το ερώτημα που απασχολεί εργαζόμενους και δημότες:



Αν όλα είναι έτοιμα όπως ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή, τότε γιατί από τις 12 Ιουνίου μέχρι σήμερα συνεχίζουν να εργάζονται τα οχήματα, τα καύσιμα και οι εργαζόμενοι του Δήμου για αντικείμενα που η σύμβαση αναθέτει στον ιδιώτη;



Και τα περί ξαφνικής ασθένειας που ανέφερε ο δήμαρχος Ηρακλείου στο δημοτικό συμβούλιο ότι έπαθαν τα οχήματα όλα φαίνονται ότι εδώ και ένα μήνα ήταν παροπλισμένα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και μόλις είδε ότι ο ανάδοχος δεν έφερε τα μικρά απορριμματοφόρα ξαφνικά ενεργοποιήθηκε μέσα του ο ζήλος να φτιαχτούν αμέσως να δείτε πότε βρέθηκαν ανταλλακτικά πόσο γρήγορα ήρθαν κύριε δήμαρχε αλλά δεν μας νοιάζει που τα μεγάλα απορριμματοφόρα λιμνάζουν στο αμαξοστάσιο και περιμένουν 5 μήνες ανταλλακτικά αλλά ξεχάσαμε αυτά δεν πάνε για χρήση προς τον ιδιώτη είναι για το υπόλοιπο Ηρακλειο που βρωμάει και στερείται ο δημότης του Ηρακλείου τα απορριμματοφόρα αυτά.



Κύριε δήμαρχε 8 μήνες έπαθε ασθένεια απορριμματοφόρο εκτός σύμβασης και το έχει ενέχυρο ο ιδιώτης που παραχωρήσατε στον τότε πρόγραμμα γέφυρα Οκτώβριος 2025 το παρακρατεί δεν μάθατε να δείτε αν ανάρρωσε για να είναι μάχιμο στην αποκομιδή του Ηρακλείου αλλά ξεχάσαμε αυτό είναι εκτός κέντρου γιατί αν μάζευε το κέντρο και αυτό θα ήταν πίσω με συνοπτικές διαδικασίες και να σας θυμίσουμε ότι είναι δημοτική περιουσία.







Υ.Γ Τώρα έχει μείνει το κτήριο της Λοτζια να το παραχωρήσετε για να έρθει ο ιδιώτης.

Το Δ.Σ

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