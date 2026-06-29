Δωρεάν Απογευματινά Χειρουργεία: Δεν έγιναν ούτε τα μισά...

Ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, καθώς λήγει η σχετική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη ενημερώσει τις ιδιωτικές κλινικές που επιστρατεύτηκαν για να αποσυμφορήσουν τα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία είχαν καταγραφεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Για να καλυφθούν οι δαπάνες από το Ταμείο Ανάκαμψης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ασθενείς να έχουν λάβει το εξιτήριό τους το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Παράλληλα, οι ιδιωτικές κλινικές έχουν προθεσμία έως τις 20 Ιουλίου για να καταθέσουν στον ΕΟΠΥΥ τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, ώστε να εισπράξουν τα οφειλόμενα ποσά.

Η πορεία του προγράμματος, ωστόσο, δεν δικαίωσε τις αρχικές προσδοκίες. Ενώ η κυβέρνηση ξεκίνησε την προβολή του μέτρου κάνοντας λόγο για 50.000 δωρεάν επεμβάσεις στο ΕΣΥ, ο στόχος αυτός σταδιακά υποχώρησε.

Αρχικά μειώθηκε στις 35.000,στη συνέχεια περιορίστηκε στις 33.000, ενώ πρόσφατα, το Υπουργείο Υγείας έθεσε ως ανώτατο όριο τις 19.000 επεμβάσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία «σήκωσαν χειρόφρενο» στις απογευματινές επεμβάσεις ήδη από τους πρώτους μήνες, εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό (κυρίως γιατρούς, αναισθησιολόγους και νοσηλευτές).

«Η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98% και είναι θρίαμβος του ΕΣΥ», τόνισε o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη Τύπου, με θέμα την ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Σημείωσε πως τα περιστατικά που είναι σήμερα στη λίστα αναμονής είναι κάτω από έξι μήνες.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 και σήμερα είναι 7.000.



«Έχουμε το μεγαλύτερο ρεκόρ στην πρωινή λειτουργία του ΕΣΥ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι είχαν προϋπολογιστεί 50.000 επεμβάσεις, αλλά έγιναν τελικά 26.000. Προσφέρθηκαν συνολικά ραντεβού σε 66.000 ασθενείς και χρήση έκαναν οι 26.000, προφανώς επειδή ορισμένοι είχαν λύσει το πρόβλημά τους.



«’Όχι ,λοιπόν, δεν βρίσκαμε χειρουργούς αλλά δεν βρίσκαμε ασθενείς» είπε.

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