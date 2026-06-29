Αυτά είναι τα νέα smartphones της Τροχαίας που κόβουν κλήσεις -Πώς θα τις στέλνουν στους οδηγούς

Η βεβαίωση τροχαίων παραβάσεων εκσυγχρονίζεται, επιτρέποντας πλέον στους ανθρώπους της Τροχαίας να αποστέλλουν τις κλήσεις ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο στη θυρίδα του οδηγού στο Gov.gr Wallet.

Τα γνώριμα ροζ χαρτάκια που έβρισκαν οι οδηγοί στο παρμπρίζ περνούν σταδιακά στο παρελθόν, καθώς η Τροχαία αποκτά πλέον στα χέρια της ένα νέο ψηφιακό εργαλείο για την καταγραφή και αποστολή των παραβάσεων.

Πλέον, οι αστυνομικοί της Τροχαίας εφοδιάζονται με ειδικές φορητές συσκευές τύπου smartphone, μέσω των οποίων μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις παραβάσεις, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία και περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.

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Αποκλειστικές φωτογραφίες από το νέο ψηφιακό σύστημα που χρησιμοποιεί η Τροχαία για τη βεβαίωση παραβάσεων, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το περιβάλλον της εφαρμογής που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί.

Το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα να βεβαιώνουν μία παράβαση είτε παρουσία του οδηγού είτε ακόμη και όταν το όχημα είναι σταθμευμένο και ο ιδιοκτήτης του απουσιάζει, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης.

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Αμέσως μετά την καταχώριση της παράβασης, η κλήση αποστέλλεται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο στην ψηφιακή θυρίδα του οδηγού στο Gov.gr Wallet, όπου εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την παράβαση και το σχετικό πρόστιμο.

Με τον τρόπο αυτό οι οδηγοί ενημερώνονται άμεσα για την παράβαση που τους έχει βεβαιωθεί, χωρίς να απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις η τοποθέτηση έντυπης κλήσης στο παρμπρίζ, βάζοντας τέλος και σε δικαιολογίες του τύπου «δεν βρήκα τίποτα στο αυτοκίνητο».

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Βέβαια, εξακολουθούν να υπάρχουν εξαιρέσεις. Εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή της κλήσης και η διαδικασία πραγματοποιείται με τον παραδοσιακό χειρόγραφο τρόπο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό των οδηγών που εξακολουθούν να μην είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕπ είναι πλέον ιδιαίτερα μικρό.

ΠΗΓΗ: carandmotor.gr

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