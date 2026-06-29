ΔΕΥ.29 Ιου 2026 17:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Οικονομάκου: "Είμαι πολύ ευτυχισμένη, ήταν όπως το ονειρευόμασταν"

οικονομακου
clock 16:00 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μετά τον γάμο της, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και εξέφρασε τα συναισθήματά της όσα έζησε στην Πάρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τους καλεσμένους τους.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο που έρχεται πάρα πολλά χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένο μου νησί. Η Πάρος είναι από τα πιο όμορφα νησιά που έχουμε», είπε η ηθοποιός.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, σας ευχαριστώ. Γιορτάζουμε μαζί με φίλους και την οικογένειά μας», ειπε ο Μπρούνο Τσερέλα.

Διαβάστε επίσης 

Βαρθακούρη: "Έκλαιγα στο μπάνιο, έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες, είχα μια απελπισία"

Γενέθλια για την Ελένη Χατζίδου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αθηνά Οικονομάκου Γάμος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis