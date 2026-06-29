Οικονομάκου: "Είμαι πολύ ευτυχισμένη, ήταν όπως το ονειρευόμασταν"

Μετά τον γάμο της, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και εξέφρασε τα συναισθήματά της όσα έζησε στην Πάρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τους καλεσμένους τους.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο που έρχεται πάρα πολλά χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένο μου νησί. Η Πάρος είναι από τα πιο όμορφα νησιά που έχουμε», είπε η ηθοποιός.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, σας ευχαριστώ. Γιορτάζουμε μαζί με φίλους και την οικογένειά μας», ειπε ο Μπρούνο Τσερέλα.

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