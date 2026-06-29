Ολοταχώς για 40αρια – Ανεβαίνει το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες

Μια ανάσα από τους 40 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία από την Τρίτη, ενώ σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική χρειάζονται προσοχή τα μελτέμια με τις εντάσεις στον Ευβοϊκό να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο αναμένεται να ξεπεράσει του 35 βαθμούς, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω άνοδος.

«Καυτές» ημέρες τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη

Όπως αναφέρεται στο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, για την Τρίτη (30-06-2026) η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς κελσίου, ενώ στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36 τοπικά και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη (01-07-2026) η θερμοκρασία θα σημειώσει εκ νέου μικρή άνοδο, η οποία θα διατηρηθεί και την Πέμπτη, με το θερμόμετρο πλέον να φτάνει κοντά στους 40.

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