ΔΕΥ.29 Ιου 2026 17:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Ολοταχώς για 40αρια – Ανεβαίνει το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες

παραλία
clock 14:29 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μια ανάσα από τους 40 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία από την Τρίτη, ενώ σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική χρειάζονται προσοχή τα μελτέμια με τις εντάσεις στον Ευβοϊκό να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο αναμένεται να ξεπεράσει του 35 βαθμούς, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω άνοδος.

«Καυτές» ημέρες τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη

Όπως αναφέρεται στο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, για την Τρίτη (30-06-2026) η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς κελσίου, ενώ στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36 τοπικά και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη (01-07-2026) η θερμοκρασία θα σημειώσει εκ νέου μικρή άνοδο, η οποία θα διατηρηθεί και την Πέμπτη, με το θερμόμετρο πλέον να φτάνει κοντά στους 40.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πρόγνωση Καιρού Υψηλές Θερμοκρασίες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis