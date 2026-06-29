Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια: "Παγώνουν" οι τιμές για δύο μήνες σε 2.000 προϊόντα

«Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 βασικούς κωδικούς προϊόντων, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τις ήδη μειωμένες τιμές στους συγκεκριμένους κωδικούς, οι οποίες έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 6% τους τελευταίους μήνες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να αποτυπωθεί και στα ράφια των καταστημάτων, ενώ συμφωνήθηκε να μην υπάρξουν νέες ανατιμήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προετοιμάζει από τον Σεπτέμβριο την εφαρμογή μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας με στόχο τη σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, επιδιώκοντας ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με την αγορά μετά τη λήξη, στις 30 Ιουνίου, του μέτρου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

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