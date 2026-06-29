Θεοδώρα Τζάκρη: Μετά τον Κασσελάκη οδεύει προς το ΠΑΣΟΚ

Η περίοδος των μεταγραφών είναι σε εξέλιξη όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στην πολιτική.

Η παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, για πολλούς στο ΠΑΣΟΚ τής ανοίγει τον δρόμο για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Θέμα χρόνου η μετακίνηση της Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ -Αντίβαρο στις εκροές προς τον Τσίπρα οι «μεταγραφές»

Μετά τις τελευταίες μετακινήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ, η μετακίνηση της Θεοδώρας Τζάκρη θα δώσει συνέχεια στη διεύρυνση του κόμματος, με τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τη Νίνα Κασιμάτη και την Ολυμπία Τελιγιορίδου, όπως όλα δείχνουν, να ακολουθούν. Η επίσπευση των «μεταγραφών» θα αποτελέσει για το ΠΑΣΟΚ ένα επικοινωνιακό αντίβαρο απέναντι στην πίεση που φέρνουν οι εκροές στελεχών του προς την πλευρά Τσίπρα και οι κακές δημοσκοπικές επιδόσεις.

Η αναφορά της Θεοδώρας Τζάκρη στην επιστολή παραίτησής της από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, στην πολιτική της ταυτότητα που οριοθετεί στον πατριωτικό σοσιαλισμό συγκλίνει με τα σενάρια μετακίνησής της στο ΠΑΣΟΚ. Η σχετική συζήτηση άλλωστε διακινείται εδώ και μήνες στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία, χωρίς να διαψεύδεται από την ίδια.

Το «παράθυρο» της συνεργαζόμενης για να είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ η Θεοδώρα Τζάκρη και οι αντιδράσεις

Ωστόσο ο βηματισμός της μέχρι την ένταξη της στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ανεμπόδιστος. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, υπάρχει όριο στις θητείες των βουλευτών, παράμετρος που οδήγησε και στην έξοδο από το ΠΑΣΟΚ τον Χάρη Καστανίδη.

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, το όριο στις κοινοβουλευτικές θητείες είναι στα 20 χρόνια, ενώ η Θεοδώρα Τζάκρη το ξεπερνά καθώς εκλέγεται από το 2004. Όμως αυτό το εμπόδιο θα ξεπεραστεί εύκολα καθώς η ένταξη της έχει προετοιμαστεί με τη μορφή της συνεργασίας.

Ως συνεργαζόμενη βουλευτής, που δεν θα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, δεν υπόκειται στους περιορισμούς του καταστατικού. Το δύσκολο εμπόδιο ωστόσο δεν είναι η απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ αλλά οι πιθανές αναταράξεις στο εσωτερικό. Τόσο η Θεοδώρα Τζάκρη όσο και η Νίνα Κασιμάτη δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές στο ΠΑΣΟΚ χωρίς αντιδράσεις από την πλευρά των παπανδρεϊκών.

Ο τρόπος που αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ σε οριακές για το κόμμα καταστάσεις και τα πυρά τους σε αυτό δεν έχουν ξεχαστεί από την πλειονότητα των στελεχών του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όμως, δεν φαίνεται πρόθυμος να κλείσει τις πόρτες του κόμματος, αντιθέτως, με τον ανταγωνισμό να αυξάνεται διαρκώς, έχει ως στόχο να προσελκύσει όσο γίνεται περισσότερα στελέχη από άλλους χώρους.

Σενάρια για ανοίγματα του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ μετά το «όχι» του Τσίπρα -Η συνταγή της Χαριλάου Τρικούπη

Την ίδια ώρα, μετά το καθαρό κλείσιμο της «πόρτας» στον ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα που απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασίας με άλλα κόμματα, στην Κουμουνδούρου δείχνουν να κλείνουν το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για συμπόρευση. Δεν πέρασε απαρατήρητη η τοποθέτηση της αναπληρώτριας γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασίας Σαπουνά.

«Πολιτικά και προγραμματικά, και θα το δούμε αυτό πώς εξελιχθεί στο μέλλον, έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία, όχι μόνο με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη για παράδειγμα», είπε χαρακτηριστικά η στενή συνεργάτιδα του Σωκράτη Φάμελλου ανοίγοντας τα σενάρια. Στο ΠΑΣΟΚ ωστόσο δεν εξετάζουν συνεργασίες με άλλα κόμματα, αλλά διατηρούν ανοιχτές τις πόρτες για όσα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα επιθυμούν να ενταχθούν στο κόμμα. Όπως λένε χαρακτηριστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ «ως συνεργαζόμενοι μπορούν όλοι να γίνουν συνομιλητές και να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια εφόσον αποδεχθούν τις αρχές μας».

Έτσι το μοντέλο των συνεργαζόμενων βουλευτών που γίνεται «παράθυρο» για την ένταξη της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ θα εξελιχθεί σε βασική συνταγή και για τις όποιες ενδεχόμενες συνεργασίες με μέρος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα κατευθυνθεί στην ΕΛΑΣ.

Το μπρα ντε φερ μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ γίνεται με όρους επιβίωσης για τα δύο κόμματα και η μάχη μεταξύ τους, που δεν περιορίζεται στις δημοσκοπήσεις και τις μεταγραφές στελεχών, βρίσκεται στην αρχή της. Η κλιμάκωση στον δρόμο προς τις εκλογές θα οδηγήσει σε σκληρή μετωπική σύγκρουση για τη θέση στο δίπολο απέναντι στη ΝΔ.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

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