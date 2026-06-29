Ηράκλειο: Ζητούν παρεμβάσεις εδώ και τώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά

Σειρά επαφών με το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης ετοιμάζεται να ξεκινήσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς - Μαλάδων προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σχέδιο άμεσων παρεμβάσεων στην περιοχή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.

Όλες οι παθογένειες μιας περιοχής που παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται εξακολουθεί να μην έχει σχέδιο πόλης, αναδείχτηκαν με οδυνηρό τρόπο με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή τις προηγούμενες μέρες και έφερε στο φως τη δραματική έλλειψη σχεδιασμού που υπάρχει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας.

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Η πρόκληση της πυρκαγιάς ανέδειξε τη δραματική έλλειψη δρόμων διαφυγής, με αποτέλεσμα για περισσότερο από 40 λεπτά, να δημιουργηθούν συνθήκες ουσιαστικού εγκλωβισμού εκατοντάδων πολιτών, εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής.

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Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς Μαλάδων, θέτει ζήτημα να γίνουν άμεσα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα δώσουν και άλλες εξόδους διαφυγής, όπως επίσης να διαμορφωθεί ένας υποσταθμός του ΕΚΑΒ για να μπορεί να αντιμετωπίζει περιστατικά που θα προκύπτουν και την ίδια ώρα να κατασκευαστεί ένας ακόμα κρουνός στο ύψος των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΗ ώστε να λειτουργεί ενισχυτικά σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Αυτά τα κομβικά αιτήματα θα θέσει ο Σύνδεσμος σε αλλεπάλληλες επαφές που σχεδιάζει να έχει τις επόμενες μέρες τόσο με την Περιφέρεια Κρήτης όσο και με το Δήμο Ηρακλείου και μάλιστα θα ζητήσει συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων από όλους τους αρμόδιους φορείς, ξεκαθαρίζοντας ότι πλέον θα πρέπει όλοι να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να δώσουν οριστικές λύσεις σε ένα πρόβλημα που πλέον απειλεί ευθέως την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών.

Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να συμβεί μία τραγωδία για να γίνουν τα αυτονόητα. Η ασφάλεια χιλιάδων εργαζομένων, επιχειρηματιών και πολιτών δεν μπορεί να παραμένει αντικείμενο μελετών, συζητήσεων και υποσχέσεων και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει να λειτουργεί η περιοχή χωρίς επαρκείς οδούς διαφυγής, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης εκκένωσης και χωρίς τις αναγκαίες υποδομές πολιτικής προστασίας.

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