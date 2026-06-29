ΠΑΓΝΗ: Σε οριακό σημείο το Τμήμα Αποστείρωσης, λένε οι εργαζόμενοι

Σε οριακή κατάσταση καταγγέλλουν ότι βρίσκεται το Τμήμα Αποστείρωσης του ΠΑΓΝΗοι εργαζόμενοι, οι οποίοι κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση και συνθήκες που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, ιδιαίτερα μετά την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων.

Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου εκφράζει τη στήριξή του στη διαμαρτυρία των κλιβανιστών, επισημαίνοντας ότι σήμερα στο Τμήμα Αποστείρωσης υπηρετούν μόλις πέντε εργαζόμενοι. Από αυτούς μόνο ένας είναι μόνιμος, ενώ οι υπόλοιποι απασχολούνται με διαφορετικές μορφές εργασιακής σχέσης, με μία εργαζόμενη να πρόκειται μάλιστα να αποχωρήσει σύντομα με άδεια εγκυμοσύνης.

Όπως αναφέρει το Σωματείο, η έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα κάθε πρωινή και απογευματινή βάρδια να καλύπτεται από έναν μόνο κλιβανιστή, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας και, όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία του τμήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, καθώς –σύμφωνα με τις καταγγελίες– προστέθηκαν νέες ανάγκες χωρίς να υπάρξει η αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η απογευματινή βάρδια, η οποία ήδη λειτουργούσε με έναν μόνο υπάλληλο, καλείται πλέον να εξυπηρετεί τόσο την προετοιμασία των εργαλείων όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις των απογευματινών χειρουργείων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση του τμήματος.

Το Σωματείο αποδίδει την κατάσταση στη χρόνια υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για πολιτική που αντιμετωπίζει τη δημόσια υγεία με όρους κόστους και οφέλους και οδηγεί, όπως υποστηρίζει, στη σταδιακή ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, χωρίς να χρειάζονται την έγκριση οποιασδήποτε προϊσταμένης αρχής.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους ζητούν την άμεση στελέχωση του Τμήματος Αποστείρωσης με μόνιμο προσωπικό, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την ένταξη των κλιβανιστών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, την κατάργηση των βαρδιών με μονοπρόσωπη κάλυψη, καθώς και τη χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό, αδειών και της θερινής άδειας τριών εβδομάδων.

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