Κρήτη: Στη φυλακή ο νεαρός που έβαλε φωτιά στο σπίτι του

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Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε νεαρό άνδρα, για υπόθεση εμπρησμούκαι αντίστασης κατά τη σύλληψή του.

Η υπόθεση αφορά επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε κεντρικό σημείο των Χανίων, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά στο ίδιο του το διαμέρισμα, το οποίο του ανήκει και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον χώρο.

Κατά την επέμβαση της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκε στο πυροσβεστικό όχημα με πέτρες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν ύστερα από καταδίωξη λίγη ώρα αργότερα.

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