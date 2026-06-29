Γη της Ελιάς: Μια βαρυποινίτισσα δολοφονεί τη Χριστιάνα στη φυλακή

Τι θα δούμε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 149ο: Ο Μανώλης ακινητοποιεί τη Χριστιάνα και την παραδίδει στην αστυνομία. Η σύλληψή της ανακουφίζει την Αλεξάνδρα, καθώς τη θεωρούσε νεκρή και μάλιστα από δική της υπαιτιότητα. Ζητάει να τη συναντήσει, αλλά η επαφή με τη Χριστιάνα δεν θα είναι όπως την περίμενε, καθώς η κόρη της τη θεωρεί υπεύθυνη για όλα και της επιτίθεται. Η Ισμήνη προχωράει με την εξωσωματική, ενώ ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη προσπαθούν να φέρουν κοντά τους την Αιμιλία. Ο Πότης μετακομίζει στο σπίτι της Άννας και πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η Βασιλική ευχαριστεί την Κούλα για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της μητέρας της, ενώ παράλληλα δίνει άλλες 5.000 ευρώ στον Μάρκο, θεωρώντας ότι έτσι τον βοηθάει να ορθοποδήσει. Η Αναστασία γνωρίζει τον Λουκά, ο οποίος της κεντρίζει το ενδιαφέρον. Η Φρύνη αποφασίζει να κλείσει το ανθοπωλείο και να ασχοληθεί με την ανακαίνιση του νέου της γραφείου. Ο Κουράκος συλλαμβάνει τον Μάρκο για εμπόριο ναρκωτικών. Η Δάφνη ανακοινώνει στον Παυλή ότι είναι έγκυος. Η Ισμήνη κι ο Μιχάλης βρίζονται στη μέση του δρόμου, αλλά αυτή τη φορά ο καβγάς θα κλείσει με… ένα φιλί. Η Χριστιάνα δεν σπάει στην ανάκριση, ζητάει 24 ώρες να απολογηθεί και, με συνοπτικές διαδικασίες, προφυλακίζεται.

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