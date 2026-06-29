ΔΕΥ.29 Ιου 2026 21:05
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Γη της Ελιάς: Μια βαρυποινίτισσα δολοφονεί τη Χριστιάνα στη φυλακή

γε
clock 18:00 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τι θα δούμε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 149ο: Ο Μανώλης ακινητοποιεί τη Χριστιάνα και την παραδίδει στην αστυνομία. Η σύλληψή της ανακουφίζει την Αλεξάνδρα, καθώς τη θεωρούσε νεκρή και μάλιστα από δική της υπαιτιότητα. Ζητάει να τη συναντήσει, αλλά η επαφή με τη Χριστιάνα δεν θα είναι όπως την περίμενε, καθώς η κόρη της τη θεωρεί υπεύθυνη για όλα και της επιτίθεται. Η Ισμήνη προχωράει με την εξωσωματική, ενώ ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη προσπαθούν να φέρουν κοντά τους την Αιμιλία. Ο Πότης μετακομίζει στο σπίτι της Άννας και πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η Βασιλική ευχαριστεί την Κούλα για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της μητέρας της, ενώ παράλληλα δίνει άλλες 5.000 ευρώ στον Μάρκο, θεωρώντας ότι έτσι τον βοηθάει να ορθοποδήσει. Η Αναστασία γνωρίζει τον Λουκά, ο οποίος της κεντρίζει το ενδιαφέρον. Η Φρύνη αποφασίζει να κλείσει το ανθοπωλείο και να ασχοληθεί με την ανακαίνιση του νέου της γραφείου. Ο Κουράκος συλλαμβάνει τον Μάρκο για εμπόριο ναρκωτικών. Η Δάφνη ανακοινώνει στον Παυλή ότι είναι έγκυος. Η Ισμήνη κι ο Μιχάλης βρίζονται στη μέση του δρόμου, αλλά αυτή τη φορά ο καβγάς θα κλείσει με… ένα φιλί. Η Χριστιάνα δεν σπάει στην ανάκριση, ζητάει 24 ώρες να απολογηθεί και, με συνοπτικές διαδικασίες, προφυλακίζεται.

Διαβάστε επίσης 

H Φαίη Σκορδά σε κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της

Οικονομάκου: "Είμαι πολύ ευτυχισμένη, ήταν όπως το ονειρευόμασταν"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis