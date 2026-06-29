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Ρομπότ στην Κίνα «φορούν» τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια και εκτελούν πέναλτι (βίντεο)

Ρομπότ Κίνα
clock 18:11 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καθώς ο ποδοσφαιρικός «πυρετός» εν μέσω Μουντιάλ κορυφώνεται γύρω από «αστέρες» όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Φλόριαν Βιρτς και ο Λαμίν Γιαμάλ, η Σανγκάη στην Κίνα φιλοξενεί έναν διαφορετικό διαγωνισμό πέναλτι, με πρωταγωνιστές ανθρωποειδή ρομπότ.

Τα μηχανήματα δοκιμάζονται σε συνθήκες εκτέλεσης πέναλτι, αξιολογούμενα ως προς την αντίληψη, την ισορροπία, τον σχεδιασμό κίνησης και τις προσαρμοστικές τους αντιδράσεις, στο MWC Shanghai 2026, στο πλαίσιο του Humanoid Robot Football Penalties Challenge.

Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στη ζώνη Mobile AI Innovation Frontiers Zone του Shanghai New International Expo Centre και σχεδιάστηκε ως ένα ελεγχόμενο τεστ αντοχής για τη λήψη αυτόνομων αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Τα ρομπότ καλούνται να αναγνωρίσουν την εστία, να υπολογίσουν τις γωνίες και να εκτελέσουν εκτελέσεις πέναλτι χωρίς προκαθορισμένες κινήσεις, εξωτερικό έλεγχο ή επανεκκινήσεις.

Κάθε ρομπότ πρέπει να αναλύσει αυτόνομα τη θέση της μπάλας και τις κινήσεις του τερματοφύλακα πριν επιχειρήσει το σουτ, πραγματοποιώντας κλάσματα του δευτερολέπτου διορθώσεις με βάση τα δεδομένα από τους αισθητήρες του.

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