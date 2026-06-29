Ηράκλειο: Καταγγελία αναγνώστη για συνεχή ρύπανση σε σημείο πίσω από σχολείο

Έντονη διαμαρτυρία για την κατάσταση με τα ογκώδη απορρίμματαπίσω από το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου εκφράζει κάτοικος της περιοχής, κάνοντας λόγο για συνεχή και ανεξέλεγκτη ρύπανση.

Όπως αναφέρει, στο συγκεκριμένο σημείο τα ογκώδη απορρίμματα παραμένουν για εβδομάδες, ενώ ακόμη και μετά από αποκομιδή επανεμφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες, δημιουργώντας μια μόνιμη εστία μόλυνσης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εικόνα δεν συνάδει με τη διαφημιζόμενη βελτίωση στην καθαριότητα του Δήμου, ζητώντας πιο συστηματική αποκομιδή ή αυστηρότερο έλεγχο της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα ο αναγνώστης του ekriti αναφέρει τα εξής στην επιστολή του:

Αυτή είναι η καθημερινή εικόνα πίσω από το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου. Τα ογκώδη απορρίμματα παραμένουν στον χώρο για εβδομάδες, καθώς απομακρύνονται –αν απομακρυνθούν– μόλις μία ή δύο φορές τον μήνα. Είναι φυσικό το απορριμματοφόρο να μην μπορεί να τα συλλέξει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια απαράδεκτη κατάσταση.

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Η συγκεκριμένη περιοχή έχει μετατραπεί σε μια τεράστια εστία ρύπανσης και μόλυνσης, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν μπορεί να υπάρξει συστηματική αποκομιδή, τότε: κλείστε τον χώρο, τοποθετήστε κάμερες ώστε να εντοπιστούν όσοι αποθέτουν ανεξέλεγκτα τα απορρίμματα, ή φροντίστε να γίνεται απομάκρυνση των ογκωδών τουλάχιστον κάθε 2-3 ημέρες.

Την ίδια στιγμή γίνεται λόγος για ομαλοποίηση της καθαριότητας στον Δήμο. Δυστυχώς, η εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο αποδεικνύει το αντίθετο. Παρακαλούμε αναλάβετε άμεσα δράση. Είναι θέμα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και σεβασμού προς τους κατοίκους της περιοχής.

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