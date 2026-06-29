Ηράκλειο: Αντιπαράθεση Δικηγόρων – Αστυνομικών για τα κρατητήρια

Παρέμβαση για τις συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια Ηρακλείου και αντιπαράθεση μεταξύ Δικηγορικού Συλλόγου και αστυνομικών υπαλλήλων έχει προκαλέσει η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου 2026, ο Δικηγορικός Σύλλογος έκανε λόγο για απαράδεκτες συνθήκες στα κρατητήρια της πόλης, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει τη θεσμική διερεύνησή τους, χωρίς να αποδίδει ευθύνες σε αστυνομικούς υπαλλήλους.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, η οποία απορρίπτει τις αναφορές περί συνθηκών κράτησης, αποδίδοντας μέρος των προβλημάτων σε αναβολές δικών και στη μη ευρεία εφαρμογή της εικονοτηλεδιάσκεψης, ενώ παράλληλα αμφισβητεί πλευρές της κριτικής που ασκείται προς την ΕΛ.ΑΣ.

Από την πλευρά του, ο Δικηγορικός Σύλλογος τονίζει ότι οι δικηγόροι λειτουργούν ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης με θεσμική αποστολή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η άσκηση αιτημάτων αναβολής προβλέπεται από τη νομοθεσία και κρίνεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια.

Παράλληλα επισημαίνει ότι η εικονοτηλεδιάσκεψη δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τη φυσική παρουσία κατηγορουμένων και δικηγόρων στο δικαστήριο, ενώ οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για καθολική εφαρμογή του μέτρου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι η θεσμική κριτική αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας.

Αναλυτικά η νέα ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλίγου Ηρακλείου είναι η εξής:

Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου εξέδωσε στις 18.06.2026 ανακοίνωση, με την οποία κατέδειξε τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια Ηρακλείου και δήλωσε ότι θα επιδιώξει τη θεσμική διερεύνησή τους, χωρίς ωστόσο να αποδίδει οποιαδήποτε ευθύνη στους αστυνομικούς υπαλλήλους.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, η οποία, αντί να τοποθετηθεί επί της ουσίας του προβλήματος και να συμβάλει στην ανάδειξή του, απέδωσε τις δυσμενείς συνθήκες κράτησης στις αναβολές που ζητούν οι κατηγορούμενοι μέσω των συνηγόρων τους και στη μη εφαρμογή της εικονοτηλεδιάσκεψης, αμφισβητώντας παράλληλα τη νομιμοποίηση των «φορέων» που ασκούν κριτική στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου δεν προτίθεται να μετατρέψει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνδικαλιστική αντιπαράθεση. Οφείλει, ωστόσο, να υπενθυμίσει ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με θεσμική αποστολή την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρεμβαίνοντας ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Οι δικηγόροι, ως δημόσιοι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, ασκούν το λειτούργημά τους προς διασφάλιση της δίκαιης δίκης και της αποτελεσματικής υπεράσπισης των πολιτών και δεν είναι «επαίτες» αναβολών. Το δικαίωμα αίτησης αναβολής προβλέπεται από τον νόμο και κρίνεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια πάντα στο πλαίσιο των εγγυήσεων μιας δίκαιης ποινικής διαδικασίας.

Αντίστοιχα, η εικονοτηλεδιάσκεψη δεν αποτελεί πανάκεια για τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης ούτε για τον περιορισμό των μεταγωγών. Άλλωστε, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας προβλέπει συγκεκριμένες και περιοριστικά καθορισμένες περιπτώσεις εφαρμογής της, ενώ οι αναγκαίες τεχνικές υποδομές δεν υφίστανται πάντοτε.

Η διασφάλιση της φυσικής παρουσίας του κατηγορουμένου ενώπιον του φυσικού του δικαστή και η υπεράσπισή του από δικηγόρο της επιλογής του αποτελούν θεμελιώδεις εκφάνσεις της δίκαιης δίκης σε όλες τις στοιχειωδώς πολιτισμένες κοινωνίες. Οι εγγυήσεις αυτές δεν μπορούν να υποχωρούν μπροστά σε λόγους διοικητικής ευχέρειας, εξοικονόμησης πόρων ή αποσυμφόρησης των κρατητηρίων.»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις συνταγματικές ελευθερίες, υπενθυμίζοντας ότι η αιτιολογημένη κριτική προς κάθε δημόσια αρχή δεν αποτελεί απλώς θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας, αλλά και αναγκαίο έλεγχο σε κάθε μορφή εξουσίας. Η προάσπιση της Δικαιοσύνης παραμένει, εκ φύσεως και εκ θέσεως, ύψιστο καθήκον του δικηγορικού λειτουργήματος.

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