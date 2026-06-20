Αστυνομικοί Ηρακλείου: «Δεν ευθυνόμαστε για τις ελλείψεις και τον συνωστισμό στα κρατητήρια»

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, απαντώντας στην ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για τις συνθήκες κράτησης, τονίζει ότι οι αστυνομικοί δεν ευθύνονται για τα προβλήματα υποδομών και τον συνωστισμό στα κρατητήρια, αλλά εργάζονται καθημερινά υπό δύσκολες συνθήκες για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της αξιοπρεπούς μεταχείρισης των κρατουμένων.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στον Δικηγορικό Σύλλογο για τη στάση του, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την αποσυμφόρηση των κρατητηρίων. Επισημαίνει ότι οι συχνές αναβολές ποινικών υποθέσεων και η περιορισμένη χρήση της τηλεδιάσκεψης στις δικαστικές διαδικασίες συμβάλλουν σημαντικά στην επιβάρυνση των κρατητηρίων και των αστυνομικών υπηρεσιών.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η ευρύτερη εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης θα μείωνε τις μεταγωγές κρατουμένων, τον συνωστισμό και το κόστος, ενώ καταλήγει υπογραμμίζοντας τη στήριξή της τόσο στα δικαιώματα των κρατουμένων όσο και στις αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας των αστυνομικών.

Αναλυτικά:

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρόσφατη ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Ως εκπρόσωποι των αστυνομικών που καθημερινά υπηρετούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι συνάδελφοί μας δεν είναι υπεύθυνοι για τις ελλείψεις υποδομών ούτε για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερσυγκέντρωση κρατουμένων. Αντιθέτως, είναι εκείνοι που καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν μια εξαιρετικά απαιτητική κατάσταση, συχνά με ανεπαρκές προσωπικό και μέσα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της αξιοπρεπούς μεταχείρισης των κρατουμένων.

Προκαλεί, ωστόσο, εύλογη απορία η επιλεκτική προσέγγιση του ζητήματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Εφόσον πράγματι ενδιαφέρεται για την αποσυμφόρηση των κρατητηρίων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών κράτησης, θα είχε ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει μέχρι σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν έχει τοποθετηθεί δημόσια ή έχει αναλάβει οποιαδήποτε θεσμική πρωτοβουλία για το ζήτημα των εκατοντάδων αναβολών ποινικών υποθέσεων που παρατηρούνται κάθε χρόνο και οι οποίες, σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, ζητούνται από μέλη τους συνηγόρους υπεράσπισης. Οι αναβολές αυτές συνεπάγονται εκατοντάδες μεταγωγές κρατουμένων από και προς σωφρονιστικά καταστήματα ολόκληρης της χώρας, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των κρατητηρίων, την αύξηση του συνωστισμού, την απασχόληση πολύτιμου αστυνομικού προσωπικού σε καθήκοντα μεταγωγών και τη δημιουργία πρόσθετων κινδύνων για την ασφάλεια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι, ενώ έχει πλέον θεσμοθετηθεί η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη διαδικασία μέσω των προβλέψεων του άρθρου 238Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Η ουσιαστική αξιοποίηση του θεσμού της τηλεδιάσκεψης θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τον αριθμό των μεταγωγών και τον συνωστισμό στα κρατητήρια. Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο παρέχεται η δυνατότητα σε μάρτυρες και κατηγορούμενους να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη διαδικασία, με τον κατηγορούμενο να μπορεί να παρακολουθεί τη δίκη και να απολογείται από ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός σωφρονιστικών καταστημάτων, προξενικών αρχών ή άλλων κατάλληλα πιστοποιημένων χώρων, παρουσία εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου και με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Για τον λόγο αυτό, γεννάται το εύλογο ερώτημα εάν οι φορείς που σήμερα κρίνουν - ελέγχουν την Ελληνική Αστυνομία χωρίς να έχουν καμία νομιμοποίηση να το κάνουν αυτό, έχουν παράλληλα συμβάλει ενεργά στην προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αυτών διαδικασιών ή έχουν αιτηθεί συστηματικά την αξιοποίησή τους όπου αυτό είναι εφικτό. Η αποτελεσματική χρήση των δυνατοτήτων που ήδη προβλέπει η νομοθεσία θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των μεταγωγών, την αποσυμφόρηση των κρατητηρίων, την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων και την ενίσχυση της ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων.

Η εμπλοκή οποιουδήποτε φορέα στην εσωτερική λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών οφείλει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες και στις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας. Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί σε συγκεκριμένο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, υπό τον έλεγχο της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων κρατικών αρχών, και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο μονομερών κρίσεων ή δημόσιων εντυπώσεων.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου παραμένει σταθερά υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των κρατουμένων, αλλά και υπέρ της διασφάλισης αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας για τους αστυνομικούς που υπηρετούν καθημερινά στα κρατητήρια και εκτελούν με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση τα καθήκοντά τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η

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