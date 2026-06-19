Ηράκλειο: Παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου για τα κρατητήρια της Αστυνομίας

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια του Ηρακλείου διατυπώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο οποίος κάνει λόγο για προβλήματα στη διαβίωση των κρατουμένων αλλά και για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εξέταση σχετικού αιτήματός του από την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος έχει γίνει αποδέκτης σειράς καταγγελιών που αφορούν τόσο τις συνθήκες κράτησης όσο και περιστατικά δυσμενούς μεταχείρισης κρατουμένων. Για τον λόγο αυτό υπέβαλε πριν από περίπου έναν μήνα αίτημα προκειμένου να επισκεφθεί τους χώρους κράτησης και να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι στα κρατητήρια συνυπάρχουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ποινικοί και διοικητικοί κρατούμενοι, πρακτική που, σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο, εγείρει ζητήματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι σχετικές καταγγελίες έχουν υποβληθεί ακόμη και από αστυνομικούς που υπηρετούν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, με την υπόθεση να έχει ήδη τεθεί υπόψη της Εισαγγελίας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του, ζητώντας πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κράτησης και διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου αναφέρονται τα εξής:

Το τελευταίο διάστημα περιήλθαν σε γνώση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου πολλές καταγγελίες σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στα κρατητήρια, γεγονός για το οποίο έχει ήδη δημοσιευτεί η από 23.03.2026 σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες του, Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου αιτήθηκε προ μηνός περίπου την επίσκεψη των χώρων των κρατητηρίων ώστε να διαπιστωθεί κατά το δυνατό η τήρηση των επιβαλλόμενων ελαχίστων προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή διαβίωση των κρατουμένων.

Στα κρατητήρια Ηρακλείου, συνυπάρχουν ποινικοί και διοικητικοί κρατούμενοι, για μεγάλα χρονικά διαστήματα γεγονός το οποίο αποτελεί αυτό καθ’ εαυτό παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων. Πέραν τούτου ωστόσο, υπάρχουν καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης καθώς και για δυσμενή μεταχείριση κρατουμένων κατ’ ευθεία παράβαση του άρθρου 3 του νόμου 4985/2022 για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, το οποίο ρητά απαγορεύει κάθε δυσμενή διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, την εθνική, εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσιακή κατάσταση, την αναπηρία, τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις, το φύλο ή την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Σημειωτέον ότι καταγγελία έχει υποβληθεί και από υπηρετούντες εκεί υπαλλήλους της Ελληνική Αστυνομίας, η οποία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία, μέχρι και σήμερα, δηλαδή ένα μήνα και πλέον από την κατάθεση της σχετικής μας αίτησης ΔΕΝ έχει απαντήσει, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και ανησυχίες,

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, επισημαίνει ότι δεν υφίσταται «άβατο» σε οποιοδήποτε χώρο άσκησης δημόσιας εξουσίας, όπως αφήνει να εννοηθεί η τεκμαιρόμενη άρνηση των αρμοδίων στο νόμιμο αίτημά μας για επισκόπηση των χώρων των κρατητηρίων και δηλώνει ότι δεν θα μείνει άπραγος μπροστά σε τέτοια φαινόμενα.

Για τους λόγους αυτούς, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου θα εντείνει τις προσπάθειές για τη θεσμική διερεύνηση των συνθηκών κράτησης, στο Ηράκλειο, αλλά και σε άλλες πόλεις σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δικηγορικούς Συλλόγους, απευθυνόμενος σε όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου διασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των κρατουμένων και ανθρώπινες συνθήκες κράτησης.

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