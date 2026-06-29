Μπίτς βόλει: Στην κορυφή των Βαλκανίων οι Χανιώτισσες Χαρισσάκη/Φραγκιουδάκη

Το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ Κ18 κατέκτησαν η Αγγελική Χαρισσάκη και η Κατερίνα Φραγκιουδάκη! Μετάλλιο (χάλκινο) και για τον Άγγελο Νοικοκυράκη.
Τα κορίτσια του Αθλητικού Συλλόγου Beach Volley Χανίων επικράτησαν στον τελικό των Άνα Μαρία Ρούσου / Αντέλα Βασιλέσκου από τη Ρουμανία με 2-0 σετ και κατέκτησαν την κορυφή στα Βαλκάνια, στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
«Βαλκανικό πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ: Χρυσό μετάλλιο για Χαρισσάκη, Φραγκιουδάκη.
Με τρία Ελληνικά μετάλλια ολοκληρώθηκε το Βαλκανικό πρωτάθλημα Μπιτς Βόλει Κ18 ανδρών – γυναικών στην παραλία Μάνο στην Κοστάντζα της Ρουμανίας.
Οι Αγγελική Χαρισσάκη, Κατερίνα Φραγκιαδάκη κατάφεραν να ανέβουν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου επικρατώντας στον τελικό των Άνα Μαρία Ρούσου/Αντέλα Βασιλέσκου από την Ρουμανία με 2-0 (21-13, 21-09).
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Γρηγορία και Μαρία Μαργαριτοπούλου οι οποίες στον μικρό τελικό επικράτησαν με 2-0 (21-04, 21-13) των Γκόγκους/Κόσε από την Τουρκία.
Χάλκινο μετάλλιο και για τους Πέτρο Βογιατζόγλου, Άγγελο Νοικοκυράκη οι οποίοι στον αγώνα για τις θέσεις 3-4 νίκησαν με 2-0 (21-08, 21-13) τους Βούλγαρους Χουσείνοφ, Σαμπάν.
Υπενθυμίζουμε ότι το διήμερο 3-4 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο Karavi Club στον Σχοινιά το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών Κ20.»