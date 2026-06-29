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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπίτς βόλει: Στην κορυφή των Βαλκανίων οι Χανιώτισσες Χαρισσάκη/Φραγκιουδάκη

kostantza
clock 19:12 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ Κ18 κατέκτησαν η Αγγελική Χαρισσάκη και η Κατερίνα Φραγκιουδάκη! Μετάλλιο (χάλκινο) και για τον Άγγελο Νοικοκυράκη.

Τα κορίτσια του Αθλητικού Συλλόγου Beach Volley Χανίων επικράτησαν στον τελικό των Άνα Μαρία Ρούσου / Αντέλα Βασιλέσκου από τη Ρουμανία με 2-0 σετ και κατέκτησαν την κορυφή στα Βαλκάνια, στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

«Βαλκανικό πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ: Χρυσό μετάλλιο για Χαρισσάκη, Φραγκιουδάκη.

Με τρία Ελληνικά μετάλλια ολοκληρώθηκε το Βαλκανικό πρωτάθλημα Μπιτς Βόλει Κ18 ανδρών – γυναικών στην παραλία Μάνο στην Κοστάντζα της Ρουμανίας.

Οι Αγγελική Χαρισσάκη, Κατερίνα Φραγκιαδάκη κατάφεραν να ανέβουν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου επικρατώντας στον τελικό των Άνα Μαρία Ρούσου/Αντέλα Βασιλέσκου από την Ρουμανία με 2-0 (21-13, 21-09).

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Γρηγορία και Μαρία Μαργαριτοπούλου οι οποίες στον μικρό τελικό επικράτησαν με 2-0 (21-04, 21-13) των Γκόγκους/Κόσε από την Τουρκία.

Χάλκινο μετάλλιο και για τους Πέτρο Βογιατζόγλου, Άγγελο Νοικοκυράκη οι οποίοι στον αγώνα για τις θέσεις 3-4 νίκησαν με 2-0 (21-08, 21-13) τους Βούλγαρους Χουσείνοφ, Σαμπάν.

Υπενθυμίζουμε ότι το διήμερο 3-4 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο Karavi Club στον Σχοινιά το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών Κ20.»

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