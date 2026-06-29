Μπάσκετ: Τέλος οι Σπυριδάκης και Ραζής απο την Αναγέννηση

Δύο αθλητές μπάσκετ με σημαντική προσφορά στην αγωνιστική εξέλιξη της Αναγέννησης τα τελευταία χρόνια δε θα την ακολουθήσουν στην Elite League.Πρόκειται για τους Μιχάλη Σπυριδάκη και Κρίστοφερ Ραζή.

Η ομάδα του Αρκαλοχωρίου ανακοίνωσε την αποχώρηση του αρχηγού της, Κρίστοφερ Ραζή.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

Υπάρχουν διαδρομές που δεν μετριούνται σε χρόνια. Μετριούνται σε στιγμές, σε θυσίες, σε επιτυχίες και σε ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους.

Ο @razischristopher υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας αθλητής της Αναγέννησης. Υπήρξε ο αρχηγός μας.

Από την πρώτη στιγμή που η Αναγέννηση έκανε το βήμα στις εθνικές κατηγορίες, ο Chris ήταν πάντα εκεί. Πάντα μπροστά. Με τη φανέλα της ομάδας, το περιβραχιόνιο του αρχηγού και το ίδιο πάθος σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα.

Μαζί του ζήσαμε ιστορικές στιγμές. Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, την μέχρι τώρα πορεία στις εθνικές κατηγορίες και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη όλων μας.

Σήμερα, έφτασε η στιγμή να κλείσει ένας σπουδαίος κύκλος. Ο Ραζής αποφάσισε να κρεμάσει τα μπασκετικά του παπούτσια, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή γεμάτη προσφορά, ήθος και αφοσίωση.

Δεν είναι εύκολο να αποχαιρετάς έναν αρχηγό. Γιατί οι αρχηγοί δεν ξεχωρίζουν μόνο για όσα κάνουν μέσα στο γήπεδο. Ξεχωρίζουν για τον τρόπο που εμπνέουν τους ανθρώπους γύρω τους, για τον χαρακτήρα τους και για το παράδειγμα που αφήνουν πίσω τους.

Κρις, σε ευχαριστούμε για κάθε στιγμή που τίμησες τη φανέλα της Αναγέννησης. Για κάθε νίκη, για κάθε δύσκολη στιγμή, για κάθε μάχη που έδωσες με το σήμα στο στήθος.

Το τέλος της αγωνιστικής σου καριέρας δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης σου με την Αναγέννηση. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από την οικογένειά μας.

Σήμερα κλείνει ένα κεφάλαιο. Η ιστορία σου όμως θα αποτελεί για πάντα κομμάτι της ιστορίας της Αναγέννησης.

End of an Era"

Για τον Μιχάλη Σπυριδάκη αναφέρει.

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Έξι χρόνια. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι αμέτρητες προπονήσεις, αγώνες, πανηγυρισμοί, δυσκολίες και στιγμές που έγραψαν την ιστορία της Αναγέννησης.

Ο Μιχάλης Σπυριδάκης δεν φόρεσε απλώς τη φανέλα της ομάδας μας. Την τίμησε από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα. Υπήρξε ένας από τους αρχηγούς μας, ένας αθλητής που ξεχώρισε για το ήθος, την αγωνιστικότητα και την αφοσίωσή του.

Μαζί ζήσαμε δύο πρωταθλήματα, δύο συνεχόμενες ανόδους και τρεις δυνατές χρονιές στη Β’ Εθνική. Επιτυχίες που χτίστηκαν με κόπο, πίστη και ανθρώπους που έβαλαν το “εμείς” πάνω από το “εγώ”.

Σήμερα, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον οδηγούν να βγάλει την πράσινη φανέλα με το Νο13. Είναι μια απόφαση που φέρνει το τέλος μιας όμορφης διαδρομής, όχι όμως και το τέλος της σχέσης του με την οικογένεια της Αναγέννησης. Γιατί η Αναγέννηση δεν είναι μόνο μια ομάδα. Είναι οι άνθρωποί της.

Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες. Για τον χαρακτήρα σου, για κάθε μάχη που έδωσες με το σήμα της Αναγέννησης στο στήθος.

Γιατί κάποιοι δεν αποχωρούν ποτέ πραγματικά. Απλώς σταματούν να φορούν τη φανέλα. Η Αναγέννηση θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής σου και εσύ ένα κομμάτι της δικής μας.

Δεν λέμε αντίο. Λέμε “εις το επανιδείν”. Γιατί, όπως είπες κι εσύ… «Δεν τελειώνει ποτέ το ταξίδι που αρχίσαμε, φίλε @mikespyridakis_ »