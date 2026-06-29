Από το 2017 είχε εγκριθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέτρων κατά της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. του Νότη Μαριά*

Σε κορυφαίο ζήτημα του καλοκαιριού αναδεικνύεται η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου που «επικηρύχθηκε» με 5,33 ευρώ το κιλό.



Το θέμα όμως χρονίζει καθώς πριν από μια δεκαετία με την ιδιότητα του τότε ευρωβουλευτή είχα ζητήσει έγκαιρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λήψη μέτρων.

Στις 30/11/2016 με Γραπτή Ερώτηση αφού τόνισα ότι «το επικίνδυνο τοξικό ψάρι Lagocephalus sceleratus (αλλιώς «λαγοκέφαλο») κατατάσσεται στα χωροκατακτητικά αλλόχθονα είδη (ΧΑΕ), καθώς η παρουσία στην Μεσόγειο αποτελεί προϊόν της λεσσεψιανής μετανάστευσης» προειδοποίησα ότι «η ανάπτυξη πληθυσμών λαγοκέφαλων λαμβάνει πλέον επικίνδυνες διαστάσεις στην Ελλάδα, καθώς το εν λόγω είδος έχει μετατραπεί σε κυρίαρχο είδος σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης και προκαλεί ραγδαία μείωση άλλων πληθυσμών ψαριών και μαλακίων, φαινόμενο που έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες για τους αλιείς και του οποίου οι οικολογικές επιπτώσεις παραμένουν ασαφείς».



Επισήμανα ότι «ο σημαντικότερος κίνδυνος της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου προέρχεται από την τοξικότητά του, καθώς προκαλεί έως και θανατηφόρες δηλητηριάσεις σε περίπτωση βρώσης. Δεδομένου ότι πληθυσμοί λαγοκέφαλων έχουν πλέον παρουσία σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της ΕΕ (Κύπρος, Μάλτα, Ελλάδα) και ότι η επικείμενη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ ενδέχεται να επιτείνει το φαινόμενο εξάπλωσής τους, η λήψη μέτρων σε κρατικό αλλά και ενωσιακό επίπεδο κρίνεται επιτακτική».

Και κατέληξα ρωτώντας την Επιτροπή: «1.Από ποια τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ μπορούν να διατεθούν κονδύλια για την έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου εξάπλωσης των λαγοκέφαλων; 2.Είναι διατεθειμένη, στα πλαίσια της πολιτικής γειτνίασης, να θέσει το ζήτημα στις αιγυπτιακές αρχές με στόχο την επεξεργασία πιθανών λύσεων και περιορισμού του φαινομένου της λεσσεψιανής μετανάστευσης;»

Στην απάντησή του ο Μαλτέζος Επίτροπος κ. Vella στις 14/2/2017 τόνισε: «Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, όπως το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης. Παραδείγματα χωροκατακτητικών ξένων ειδών παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, υπό τον τίτλο “Σύστημα χρηματοδοτικής στήριξης”. Ειδικά για το θαλάσσιο περιβάλλον, υπό την άμεση διαχείριση μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), η πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Γαλάζια εργαστήρια: καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον θαλάσσιο τομέα” προσέφερε την ευκαιρία στήριξης των έργων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών· η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ολοκληρωθεί και η συμφωνία επιχορήγησης θα υπογραφεί σύντομα με το επιλεγέν έργο σε αυτόν τον τομέα προτεραιότητας».

Συνέχισε ότι «η Επιτροπή βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις αιγυπτιακές αρχές, στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου που διέπεται από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, και έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες της σχετικά με το ενδεχόμενο λεσσεψιανής μετανάστευσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Η ΕΕ προσέφερε τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση του ζητήματος· έως και σήμερα, η Αίγυπτος δεν δέχτηκε αυτή την προσφορά».



Για να καταλήξει: «Επιπλέον, η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο έχει θέσει την ανάγκη για κατάλληλη συλλογή δεδομένων και επιστημονική αξιολόγηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη Μεσόγειο ως μία από τις δράσεις της στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής (2017 — 2020) για τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.»



Κατόπιν μιλώντας στις 13/6/2017 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έθεσα ξανά το ζήτημα του λαγοκέφαλου ζητώντας τη στήριξη του αλιευτικού εισοδήματος.

* Νότης Μαριάς - Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύνοδος Κορυφής G-7 στην Εβιάν με ολίγον… BRICS. του Νότη Μαριά*



