Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά συμφέροντα

Επίσκεψη στην Κάσο πραγματοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε πώς η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά συμφέρονται και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.

Εξάλλου, τόνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να ενημερώσει τους Έλληνες ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου- Ελλάδας και πόντισης του καλωδίου. Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε πως ο πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχετικά με την προσπάθεια νομοθέτησης της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Εδώ, από την ηρωική Κάσο, ένα νησί με σπουδαία ιστορική και γεωπολιτική αξία για την πατρίδα μας, στέλνουμε καθαρό μήνυμα: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως, το έργο έχει παγώσει. Και οφείλει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Όπως οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” από την τουρκική Εθνοσυνέλευση», δήλωσε και κατέληξε:

«Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση, που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Αλλά μία κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετέβη στον Λόχο Εθνοφυλακής «Κασιωτών Αγωνιστών», συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη και τον δήμαρχο του νησιού Μιχάλη Ερωτόκριτο.

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