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Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα υπεξαίρεσης 350.000 ευρώ από φίλο του

γ
clock 20:00 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στην εκπομπή Πρωινό πως έπεσε θύμα υπεξαίρεσης 350.000 ευρώ από φίλο του και τόνισε πως δικαιώθηκε στα δικαστήρια.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως όταν οι δυο τους βρέθηκαν στα δικαστήρια, ο παρουσιαστής τον έφτυσε και οι σχέσεις τους διακόπηκαν. «Ο άνθρωπος είχε σπουδάσει στο οικονομικό πανεπιστήμιο και ήταν χρηματιστής. Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ.

Αυτό που με πείραξε περισσότερο είναι πως όταν κατάλαβα ότι με έκλεψε, μέχρι να του κάνω τη μήνυση εγώ, πήγε και μου έκανε και αυτός… Ότι εγώ το έστησα όλο αυτό, ότι εγώ είπα από το μυαλό μου ότι με έκλεψε, γιατί τα λεφτά δεν ήταν δικά μου, τα είχα δανειστεί, τα έχασα και είπα ψέματα.

Και κερατάς και δαρμένος! Πήγα στο δικαστήριο να αποδείξω ότι δεν έστησα εγώ τη σκευωρία. Στο πλευρό του ήρθε και η χρηματιστηριακή εταιρεία και λέει το ίδιο, ότι δεν ήταν δικά μου τα λεφτά και ότι το έβγαλα από το μυαλό μου. Δικαιώθηκα απόλυτα!

Όταν βρεθήκαμε στις αίθουσες, τον έφτυσα μια μέρα. Όταν ο άλλος έρχεται στα μούτρα σου, σου έχει φάει 350.000 και σε λέει και ψεύτη, τον έφτυσα. Και σε πληροφορώ ότι δεν με έβγαλαν κι έξω από την αίθουσα. Μετά από χρόνια μου ζήτησε συγγνώμη», είπε ο παρουσιαστής.

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