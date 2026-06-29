Φρίκη στις ΗΠΑ: Μακάβρια αποκάλυψη με 117 νεκρά σκυλιά σε καταφύγιο ζώων – Είχαν πυροβοληθεί

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Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων που αυτοχαρακτηριζόταν ως «καταφύγιο χωρίς ευθανασίες» εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάμπολντ ανακοίνωσε ότι, κατά τις έρευνες στο Miranda’s Rescue Animal Sanctuary, σε έκταση περίπου 20 εκταρίων στην πόλη Φορτούνα, βρέθηκαν επίσης 21 κρανία σκύλων, εκατοντάδες οστά και άλλα υπολείμματα ζώων.

Οι ερευνητές εντόπισαν μέσα σε έναν αχυρώνα σημείο όπου εκτιμούν ότι γινόταν η θανάτωση σκύλων. Σε μικρή απόσταση βρέθηκαν περισσότερα από 600 περιλαίμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.

«Πρόκειται για μια φρικτή σκηνή», δήλωσε ο σερίφης Ουίλιαμ Χόνσαλ, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

The remains of over 100 dogs were found at a Northern California animal sanctuary during an investigation into suspected animal cruelty, the Humboldt County Sheriff's Office said on Friday. Preliminary reports say 70 of the dogs examined had died of gunshot wounds.







The… pic.twitter.com/9TDsuVorDq — CBS News (@CBSNews) June 29, 2026

Έρευνα για κακοποίηση ζώων και απάτη

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν οι αρχές έλαβαν, όπως ανέφεραν, «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με πιθανές κακουργηματικές πράξεις που αφορούν κακοποίηση και κακομεταχείριση ζώων, απάτη και συνωμοσία.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο από προηγούμενη έρευνα, δύο ακτιβιστές για την προστασία των ζώων ενημέρωσαν τις αρχές. Ο ένας διαθέτει γειτονική ιδιοκτησία και είχε εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης κοντά σε σημείο όπου πιθανολογούνταν ότι υπήρχαν θαμμένα ζώα.

Οι δύο ακτιβιστές φέρονται στη συνέχεια να εισήλθαν στον χώρο του καταφυγίου και να ανέσυραν λείψανα σκύλων, γεγονός που αποτέλεσε βασικό στοιχείο της έρευνας.

Πολλοί σκύλοι έφεραν ίχνη από σφαίρες

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γεωραντάρ και εντόπισαν 117 θαμμένα σώματα σκύλων σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης.

Επί τόπου πραγματοποιήθηκαν ακτινογραφίες σε 70 από τα λείψανα, οι οποίες αποκάλυψαν σε πολλές περιπτώσεις θραύσματα σφαιρών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πιθανότερη αιτία θανάτου πολλών ζώων ήταν τα τραύματα από πυροβολισμό.

Παράλληλα, βρέθηκαν και επιπλέον υπολείμματα ζώων σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η απάντηση του καταφυγίου

Το Miranda’s Rescue δεχόταν σκύλους τόσο από ιδιώτες όσο και από άλλα καταφύγια, ενώ χρηματοδοτούνταν μέσω δωρεών και τελών μεταφοράς ζώων, τα οποία, σύμφωνα με τον οργανισμό, κάλυπταν τα έξοδα τροφής, περίθαλψης, φαρμάκων, εγκαταστάσεων και προσωπικού.

Η ιδρύτρια του καταφυγίου, Σάνον Μιράντα, δεν απάντησε σε αίτημα των μέσων ενημέρωσης για σχολιασμό. Ωστόσο, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου στην ιστοσελίδα του οργανισμού, υποστήριξε ότι τα δημοσιεύματα και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν «ελλιπή και σε ορισμένες περιπτώσεις ανακριβή εικόνα» του έργου του καταφυγίου.

Η ίδια επανέλαβε ότι το καταφύγιο λειτουργεί με πολιτική «χωρίς ευθανασίες», τονίζοντας ότι δεν προχωρά σε ευθανασία ζώων για λόγους χωρητικότητας.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν μόνο σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η ευθανασία θεωρείται αναγκαία, όπως όταν ένα ζώο πάσχει από ανίατη ασθένεια ή αποτελεί σοβαρό και διαρκή κίνδυνο για ανθρώπους ή άλλα ζώα.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνουμε την πιο ανθρώπινη και υπεύθυνη απόφαση που μπορούμε, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια του κοινού και την ευζωία των ζώων», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ο σερίφης Χόνσαλ υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, επισημαίνοντας πως οι αρχές έχουν να επεξεργαστούν μεγάλο όγκο στοιχείων, να εξετάσουν αποδεικτικό υλικό και να λάβουν καταθέσεις από δεκάδες μάρτυρες.

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