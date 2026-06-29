Στην Σητεία το 9ο Βιωματικό Σεμινάριο Πολιτισμού

Το Βιωματικό Σεμινάριο Πολιτισμού διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη από τον ερευνητή, συγγραφέα και δάσκαλο κρητικών χορών Γιάννη Μεγαλακάκη ο οποίος επιλέγει κάθε χρόνο έναν διαφορετικό τόπο στον οποίο πραγματοποιεί αυτό το τριήμερο πολιτιστικό ταξίδι προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες.

Έχοντας ήδη προηγηθεί μια σειρά σεμιναρίων σε ξεχωριστούς τόπους, όπως το Οροπέδιο Λασιθίου, το Σπήλι Ρεθύμνου, η Εθιά Ηρακλείου, τα Ανώγεια Ρεθύμνου, η Κριτσά Λασιθίου, ο Αποκόρωνας Χανίων, οι Μέλαμπες Ρεθύμνου, η Κίσσαμος Χανίων, επόμενος σταθμός για το φετινό 9ο Βιωματικό Σεμινάριο είναι η Σητεία Λασιθίου.







Βιωματικό Σεμινάριο Πολιτισμού στην Σητεία



Ημερομηνίες: 3 - 5 Ιουλίου 2026.



Τοποθεσία: Σητεία, Κρήτη.



Διοργάνωση : Γιάννης Μεγαλακάκης με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας.

Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, εξερεύνηση της κρητικής παράδοσης, χορό και πολιτιστικά δρώμενα.

Ένα βιωματικό σεμινάριο είναι μια μορφή εκπαίδευσης όπου η γνώση αποκτάται μέσα από την προσωπική εμπειρία, την πράξη και τη διάδραση. Σε αντίθεση με τη θεωρητική διδασκαλία, η μάθηση επιτυγχάνεται συμμετέχοντας ενεργά. Οι συμμετέχοντες δεν είναι απλοί ακροατές, αλλά «βιώνουν» τη θεωρία.

Σητεία, ένας ευλογημένος τόπος : Η όμορφη πόλη της Κρήτης, αν και μπήκε σχετικά αργά στον τουριστικό χάρτη του νησιού, έχει αποκτήσει φανατικούς επισκέπτες. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού Λασιθίου και αποτελεί έδρα του ομώνυμου νομού. Είναι η γενέτειρα του ποιητή Βιτσέντζου Κορνάρου, ενώ κουβαλάει τη δική της σημαντική ιστορία.

Το Βιωματικό Σεμινάριο έχει διάρκεια 3 ημέρες και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μυηθούν στον κρητικό πολιτισμό, στην κρητική χορευτική τέχνη ανεξαρτήτως το χορευτικό τους επίπεδο, την ηλικία και την καταγωγή, σε μέλη χορευτικών συγκροτημάτων – πολιτιστικών συλλόγων, χοροδιδασκάλους, ερευνητές χορού, ακαδημαϊκούς και λαογράφους.

Οι συμμετέχοντες του Βιωματικού Σεμιναρίου θα ταξιδέψουν και θα διαμείνουν στην Σητεία με δικά τους έξοδα.

Στις τρεις (3) ημέρες του Βιωματικού Σεμιναρίου



περιλαμβάνονται :



Διδασκαλία κρητικών χορών σε φυσικούς χώρους με τον Γιάννη Μεγαλακάκη με συνοδεία ντόπιων μουσικών και χορευτάδων.



Επισκέψεις και ξεναγήσεις σε χώρους πολιτισμικού, ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος της περιοχής.



Συναντήσεις με λαϊκούς τεχνίτες και καλλιτέχνες της περιοχής.



Περίπατοι σε όμορφα φυσικά τοπία της περιοχής.



Επιτόπιες έρευνες των συμμετεχόντων του Βιωματικού Εργαστηρίου.



Μικρά γλεντάκια – παρέες με τους ντόπιους.



Αναμνηστικά – Βεβαιώσεις παρακολούθησης.



Πληροφορίες : +30 6971-870962 (viper) | [email protected]



ο Γιάννης Μεγαλακάκης είναι ερευνητής, χορογράφος, στιχουργός, συγγραφέας και δάσκαλος κρητικών χορών.



Κατάγεται από τον Εμπρόσνερο Αποκορώνου Χανίων και το Αστέρι Αρκαδίου Ρεθύμνου.





Πραγματοποιεί εδώ και δεκαετίες, επιτόπιες καταγραφές στα χωριά της Κρήτης με στόχο να ερευνήσει σε βάθος τους χορούς, την μουσική, την ιστορία, την λαογραφία τα ήθη τα έθιμα και τις συνήθειες των Κρητών.



Έχει σκηνοθετήσει ιδιαίτερες παραστάσεις και performances για την Μάχη της Κρήτης, για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, για τον Νίκο Καζαντζάκη, για θέματα βιβλίων, για την «Μύρτις» και άλλα.



Έχει συμπράξει επί σκηνής με τον Σύγχρονο Χορό,με το Flamenco και με άλλα είδη ελληνικών παραδοσιακών χορών.



Έχει χορογραφήσει κρητικό μοιρολόϊ και αρχαίους κρητικούς χορούς.



Έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή για τις ανάγκες των ταινιών «El Greco» και «Καζαντζάκης» καθώς και με τον σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς « Το Νησί». ‘Εχει συνεργαστεί με τις τηλεοπτικές παραγωγές της ΕΡΤ «Οι λυράρηδες του Αιγαίου» και «Μουσικοί του κόσμου».



‘Εχει δημιουργήσει δύο ντοκιμαντέρ για τον κρητικό χορό «Όταν ακούω Κρήτη» και «Χορεύω αιώνες στην Κρήτη» και έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία.



Συμμετέχει ώς εισηγητής σε συνέδρια – ημερίδες – παρουσιάσεις βιβλίων και έχει αρθρογραφήσει σε διάφορα Μ.Μ.Ε.



Επίσης έχει πραγματοποιήσει πάνω από 400 σεμινάρια κρητικών χορών σε όλους τους νομούς της Ελλάδας και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης , της Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας.

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