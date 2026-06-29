Έργα 3,5 εκατ. ευρώ για το Μινωικό Ανάκτορο Φαιστού στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027»

Την ένταξη της Πράξης «Στερέωση και αποκατάσταση αρχαίων καταλοίπων, κατασκευή στεγάστρων και στερέωση πρανών μινωϊκού ανακτόρου Φαιστού» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.500.000 ευρώ, με δικαιούχους τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.







Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης



Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:



«Η προστασία και ανάδειξη του ανεκτίμητου πολιτιστικού μας αποθέματος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Μέσα από τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, προχωρούμε στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη συντήρηση, τη στερέωση και την ασφαλή ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Με την ένταξη του συγκεκριμένου έργου, θωρακίζουμε το Μινωικό Ανάκτορο της Φαιστού, ένα μνημείο παγκόσμιας ακτινοβολίας, εκπληρώνοντας το χρέος μας να παραδώσουμε τα μνημεία μας προστατευμένα στις επόμενες γενιές, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα και την αναπτυξιακή δυναμική του τόπου μας».







Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Το εκτενές φυσικό αντικείμενο της πράξης στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου και περιλαμβάνει:



Την κατασκευή νέων στεγάστρων στα Παλαιά Ανάκτορα, στα Βασιλικά Διαμερίσματα, στον Δυτικό Προμαχώνα, στον Κλίβανο και στο Δωμάτιο LXXXIX.



Την ενίσχυση των τοιχοποιιών των Παλαιών Ανακτόρων και των Βασιλικών Διαμερισμάτων.



Τη στερέωση του ανατολικού πρανούς του αρχαιολογικού χώρου.



Την ασφαλή παροχέτευση των ομβρίων υδάτων από τα στέγαστρα και ευρύτερα από τον αρχαιολογικό χώρο.



Παράλληλα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου θα αναλάβει τη διενέργεια αρχαιολογικής διερεύνησης, πραγματοποιώντας σωστικού χαρακτήρα ανασκαφές σε όλες τις θέσεις όπου προβλέπονται εκσκαφικές εργασίες και διαμορφώσεις. Επιπλέον, θα έχει την ευθύνη της αρχαιολογικής παρακολούθησης και τεκμηρίωσης του συνόλου των εργασιών που θα εκτελεστούν στο Μινωικό Ανάκτορο.

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