Συνελήφθη η μητέρα που χαστούκισε τον 6χρονο γιο της επειδή δεν μπορούσε να κουβαλήσει συσκευασία με νερά

Μία 36χρονη γυναίκα στη Φλόριντα των ΗΠΑ συνελήφθη, αφού κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που χαστούκισε τον 6χρονο γιο της, επειδή δυσκολευόταν να τη βοηθήσει σε παράδοση παραγγελίας της Instacart.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Μαΐου έξω από διαμέρισμα στο Σεντ Όγκαστιν, όπου η Κία Λόουερι πραγματοποιούσε παραδόσεις ειδών παντοπωλείου. Στο βίντεο από κάμερα Ring ακούγεται να βρίζει και να προσβάλλει το παιδί, απαιτώντας να μεταφέρει μία συσκευασία με 24 μπουκάλια νερού.

Παρότι λίγο νωρίτερα του λέει πως «δεν πρόκειται να σε χτυπήσω», του δίνει να σηκώσει τη συσκευασία, η οποία ζύγιζε περίπου 12 κιλά. Το παιδί, που σύμφωνα με την αστυνομία ζυγίζει περίπου 22 κιλά, αδυνατεί να τη μεταφέρει.







«Πονάει! Δεν μπορώ να το κρατήσω!», ακούγεται να φωνάζει, πριν αφήσει τη συσκευασία να πέσει στο έδαφος, με τα μπουκάλια να σκορπίζουν στον διάδρομο.

Στη συνέχεια το αγόρι προσπαθεί να απομακρυνθεί, όμως η μητέρα του το αρπάζει από τη μπλούζα και το χαστουκίζει στο πρόσωπο, ενώ συνεχίζει να του απευθύνει ύβρεις και να του λέει ότι είναι «ο χειρότερος», απαιτώντας να συνεχίσει να κουβαλά τις σακούλες.

Πελάτης ειδοποίησε την αστυνομία



Ο πελάτης που είχε παραγγείλει τα ψώνια κατήγγειλε άμεσα στις Αρχές τη βίαιη συμπεριφορά που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας.

Η Λόουερι συνελήφθη αυτή την εβδομάδα και κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκου, σύμφωνα με τη New York Post.

Στην έκθεση της αστυνομίας αναφέρεται ότι «οι ενέργειες της κατηγορούμενης, πριν ακόμη χτυπήσει το παιδί στο πρόσωπο, δημιούργησαν μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για το θύμα», ενώ επισημαίνεται ότι ο 6χρονος ήταν «ξεκάθαρα ανίκανος να σηκώσει το βάρος» και τιμωρήθηκε για κάτι που δεν μπορούσε να κάνει.

Κατά την κατάθεσή της, η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι ο γιος της ήταν «ανυπάκουος» ενώ εκείνη εκτελούσε τρεις διαφορετικές παραγγελίες και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της αποτέλεσμα μιας «στιγμής υπερβολικής πίεσης».







Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη αφού κατέβαλε εγγύηση 5.000 δολαρίων, ενώ δικαστήριο της απαγόρευσε οποιαδήποτε επικοινωνία ή επαφή με το παιδί της και της επέβαλε να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από εκείνο.

Η ανακοίνωση της Instacart



Η Instacart διευκρίνισε ότι η γυναίκα δεν ήταν υπάλληλος της εταιρείας αλλά ανεξάρτητη συνεργάτιδα, σημειώνοντας πως η παρουσία παιδιών κατά την εκτέλεση παραδόσεων παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας.

«Η συμπεριφορά που καταγράφηκε στο βίντεο είναι σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη. Έχουμε μηδενική ανοχή στη βία οποιασδήποτε μορφής και η συνεργάτιδα απομακρύνθηκε οριστικά από την πλατφόρμα. Θα συνεργαστούμε πλήρως με τις διωκτικές αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας», ανέφερε η εταιρεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Κιάρα Φεράνι μαγεύτηκε με τη Μήλο