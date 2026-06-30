Γαύδος: Νέες καραβιές μεταναστών στα νότια - Εντοπίστηκαν δεκάδες άτομα

Περίπου 70 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και με τη συνδρομή δυνάμεων της FRONTEX.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε αρχικά λέμβο με περίπου 34 επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

Σε δεύτερο περιστατικό, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς, σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά του νησιού. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

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