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Ιεράπετρα: Σταματά η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων έως τις 3 Ιουλίου

κάδοι ογκώδη αντικείμενα
clock 08:20 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χωρίς τη χρήση του ειδικού κάδου για ογκώδη αντικείμενα θα μείνει ο Δήμος Ιεράπετρας για μία εβδομάδα έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, λόγω έκτακτης μηχανικής βλάβης του οχήματος που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου, η βλάβη καθιστά αδύνατη την τοποθέτηση του μεγάλου σιδερένιου κάδου συλλογής ογκωδών αντικειμένων στις προβλεπόμενες δημοτικές ενότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να μην εναποθέτουν έπιπλα, στρώματα, κλαδιά και άλλα ογκώδη αντικείμενα σε κοινόχρηστους κάδους ή στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα καθαριότητας και υποβάθμιση της εικόνας των περιοχών.

Παράλληλα, για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι δημότες καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με την Υπηρεσία Καθαριότητας ώστε να προγραμματίζεται εξατομικευμένα η αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού και πληροφορίες: 28423 05180.

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